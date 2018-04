Po izredno visoki udeležbi zmaga Orbanu

Izredno visoka volilna udeležba, ki naj bi se približala kar 70 odstotkom, ter dogovor opozicijskih strank, ki so ob koncu tedna dosegle delni dogovor o umiku nekaterih svojih kandidatov v korist drugih, so očitno botrovale nekoliko manjši podpori stranki Fidesz, kot so kazale predvolilne ankete.

Spletni portal index.hu je prvi objavil nekatere podatke, ki, kot tudi sami poudarjajo, sicer niso zanesljivi, saj ne gre za rezultat vzporednih volitev, temveč zgolj za projekcije na podlagi nekaterih zbranih podatkov, vendar naj bi v grobih obrisih nakazovale število mandatov posameznih strank.

Fidesz Viktorja Orbana naj bi si zagotovil 116 sedežev, drugouvrščeni Jobbik pa 34. Po pričakovanjih naj bi parlamentarni prag prestopila še koalicija madžarskih socialistov (MSZP) in stranke Dialog (PM), Demokratska koalicija (DK), Zeleni (LMP) in , presenetljivo, tudi stranka Együtt (Skupaj). Prave rezultate vzporednih volitev naj bi predstavili okoli 22. ure, saj je zaradi gneče na voliščih prišlo do zamika, nekatera volišča pa so ostala odprta tudi po 19. uri.