Posveti in hipoteza o poizvedbah

Na Kvirinalu se je končal drugi­ krog posvetov o oblikovanju­ nove vlade. Vsi pogledi so usmerjeni proti Sergiu Mattarelli. Toda rešitve povolilnega­ rebusa ni pri predsedniku republike, nasproti si morata stati­ oba »zmagovalca«: Luigi Di Maio in Matteo Salvini.



Predsednik se je pred dnevi vnovič sestal s političnimi voditelji, a dogovora po pričakovanjih ni bilo. Mattarella je v petek po konzultacijah napovedal premor »nekaj dni«, nato bo videl, kako rešiti politični zastoj po novem krogu posvetovanj. »Počakal bom in zatem ocenil, kako nadaljevati,« je povedal novinarjem ob koncu dvodnevnih posvetov v predsedniški palači. »Način poteka konzultacij v preteklih dneh je pokazal, da pogovori političnih strank niso prinesli napredka.«



Nevtralna figura



Ker ni pogojev za podelitev polnega mandata in ob dvomih, ali bi bil tretji krog konzultacij sploh smiseln, je postala aktualna ideja poizvedovalnega mandata. Če rešitve ni na obzorju, lahko Sergio Mattarella imenuje nevtralno figuro, nekoga z vrha državnih institucij – recimo predsednika senata ali poslanske zbornice ali sodnika ustavnega sodišča –, ki bi poskušal posredovati med italijanskimi političnimi strankami. Obstaja tudi možnost, da predsednik podeli poskusni mandat bodisi voditelju Gibanja 5 zvezd Luigiju Di Maiu bodisi prvaku skrajno desne Lige Matteu Salviniju.



Povedano ni popolnoma nov teren. Treba se je spomniti, nekaj podobnega se je zgodilo pozimi leta 1996, po odstopu premiera Lamberta Dinija, ta je bil na čelu vlade malce več kot leto dni. Takratni predsednik Oscar Luigi Scalfaro je dal mandat Antoniu Maccanicu, ministru za institucionalne reforme, specialistu za ustavno materijo in figuri z dolgo politično kariero. Vendar poskus ni uspel.



Prezgodaj je ugibati, ali bi lahko bila izbira aktualnega šefa države taka. Obstaja pa tudi dodaten problem, običajno podelijo mandat nekomu z obilo izkušnjami. Vprašljivo je, ali imata novoizvoljena predsednica senata Maria Elisabetta Alberti Casellati ali predsednik poslanske zbornice Roberto Fico zadostne izkušnje za to.



Če tudi takšen poskus z mediatorjem ali s katerim od zmagovalcev ne bi prinesel dogovora o vladi, bi prišle v poštev nove volitve, najverjetneje jeseni. Toda ve se, da predsednik Mattarella ni naklonjen razpisu volitev.



Vloga Mattarelle



Petinsedemdesetletni Sergio Mattarella je spoštovani predsednik, njegova vloga je pretežno ceremonialna, pa vendar v času politične nestabilnosti ključna. Je bivši ustavni sodnik, večkratni minister, izhaja iz ugledne sicilijanske družine, njegovega brata je leta 1980 umorila mafija. Podobno kot njegovima predhodnikoma Carlu Azegliu Ciampiju in Giorgiu Napolitanu mu gre zaupati, da strankarske voditelje opominja tudi na evropske obveze Italije.



Pa vendar predsednik sam ne more ničesar, če ne pride do spremembe pri enem ali drugem »zmagovalcu« volitev – oba skupaj imata večino sedežev v obeh domovih parlamenta, a nobena stranka ali koalicija ne dovolj za vladanje –, ki bi deblokiral nastali položaj. Toda stranke so tudi v okviru drugega kroga formalnih konzultacij ostale na nespravljivih stališčih, ki onemogočajo oblikovanje nove vlade. Italijanski mediji so se v zadnjih dneh sklicevali na neuradne vire iz predsedniške palače, da namreč Mattarella ne vidi smisla v vnovičnem, tretjem krogu posvetov. Opcija bi bila torej poizvedovanje, poskus, kako z neformalnimi pogovori priti do rešitve – ne gre za oblikovanje vlade, temveč za preverjanje zbližanja stališč.



Italijanski mediji se te dni sprašujejo, ali si država lahko privošči politično paralizo in ostane brez vladajoče garniture več mesecev.

Sestava nove vlade v Italiji je težko opravilo. Minilo je več kot pet tednov od parlamentarnih volitev, vendar rešitve pat položaja ni videti. Politični opazovalci omenjajo, da preboja niti ni pričakovati pred lokalnimi volitvami, ki bodo ta mesec, v času volilne kampanje pa ne Gibanje 5 zvezd ne Liga nočeta sprejemati kompromisov. Medtem ko se voditelj 5 zvezd zavzema za koalicijsko vlado po vzoru nemške, ali s skrajno desno Ligo ali z levosredinsko Demokratsko stranko, je takšen predlog brez podpore. Demokrati si želijo v opozicijo, Matteo Salvini ni pripravljen razdreti koalicije s Silviem Berlusconijem, slednje je namreč Di Maiev pogoj. V četrtek je član Gibanja 5 zvezd Alessandro Di Battista, zelo visoko v strukturi stranke, izjavil, da Berlusconi pooseblja vse, kar je narobe z Italijo. Nekdanji trikratni premier pripada politični preteklosti, kot je v pogovorni televizijski oddaji podobno povedal Luigi Di Maio.



Pravzaprav se je drugi krog pogovorov o vladi začel sredi prepirov o Silviu Berlusconiju, kar pomeni zelo malo manevrskega prostora za rešitev. »Zmagovalca« volitev, voditelj Gibanja 5 zvezd Luigi Di Maio in Lige Matteo Salvini, sta izjavila, da sta pripravljena vladati drug z drugim, vendar potencialna zaveznika postavljata preštevilne pogoje. Prvi recimo hoče biti premier in zahteva, naj se Salvini odreče Berlusconiju, ­česar ta noče. Liga se je odpovedala temu, da bi bil Salvini predsednik vlade, a prav tako postavlja svoje pogoje.



Mednarodni kontekst



Med drugim so pomembne tudi mednarodne razmere. Italija nujno­ potrebuje delujočo vlado, tudi zaradi napetih razmer v svetu, je v petek izjavil predsednik republike. Italijanski mediji se te dni sprašujejo, ali si država lahko privošči politično paralizo in ostane brez vladajoče garniture več mesecev – ali ni preveliko tveganje politične izolacije. Mednarodne razmere so krizne, odnosi med velesilami, zlasti zaradi Sirije, skrajno napeti, Trump izziva Rusijo, posledice za odnose med Iranom, Rusijo, tudi Severno Korejo. Poleg tega si italijanska država težko privošči politični zastoj zaradi gospodarskih in finančnih razmer, ne banke, ne poslavni svet in niti državljani si niso opomogli od krize po letu 2008.