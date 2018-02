Prijeli strelca iz Macerate

Moškega, ki je v kraju Macerata v osrednji Italiji danes streljal iz avtomobila in ranil več ljudi, so aretirali.

Po poročanju italijanskih medijev gre za 28-letnega Italijana, ki naj bi bil simpatizer skrajne desnice. Ranil je sedem ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnico. Vsi so tujci, je policija sporočila na Twitterju.

Po poročanju časnika La Repubblica in italijanske tiskovne agencije Ansa so osumljenca prijeli, ko je skušal pred spomenikom padlemu vojaku izvesti fašistični pozdrav, ogrnjen v italijansko zastavo. Med aretacijo se ni upiral. Karabinjerji so po poročanju medijev v njegovem športnem avtomobilu našli pištolo, s katero, sklepajo, je izvedel napad.

Gre za 28-letnega Italijana Luco Trainija, simpatizerja skrajne desnice. Lani je na lokalnih volitvah v deželi Marke kandidiral na listi protipriseljenske in protievropske stranke Severna liga.

Ali je danes namenoma ciljal tujce, ostaja nejasno. Dejanje je sicer že priznal, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po streljanju na več krajih v mestu so mestne oblasti in policija meščane pozvale, naj ne zapuščajo svojih domov in drugih poslopij. Po aretaciji so poziv umaknili.

»Pred 20 minutami sem zgolj slišala sirene. Zdaj pa se je umirilo,« je malo pred tem povedala tiskovna predstavnica mestnih oblasti.

Do dogodka je prišlo zgolj nekaj dni po tistem, ko so našli razkosano truplo 18-letne Italijanke v dveh kovčkih. V povezavi s tem dogodkom so prijeli migranta in preprodajalca droge iz Nigerije, ki je v preiskovalnem priporu. Domnevno je šlo za maščevanje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Vendar pa povezave med dogodkom in današnjim streljanjem niso ugotovili.