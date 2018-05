Repriza pozivov k preganjaju Hrvatov?

Srbija je prepovedala shode ali srečanja v vojvodinski vasi Hrtkovci. Vojislav Šešelj napoveduje, da se bo v nedeljo kljub prepovedi s podporniki odpravil na sprehod po vasi. Če oblast shoda ne bo preprečila, lahko največ škode utrpi hrvaška manjšina.



Morebitni incident v Hrtkovcih ne bi spremenil nič bistvenega, ker je politični vpliv prvaka Srbske radikalne stranke (SRS) in haaškega obsojenca Vojislava Šešlja preveč oslabel. Škodil bi navadnim ljudem v manjših sredinah v Vojvodini, še zlasti pripadnikom hrvaške manjšine, ki bi lahko postali tarča črede radikalcev, če bi vzeli stvari v svoje roke. Poleg tega je imel Šešelj v Hrtkovcih leta 1992 hujskaški govor, zaradi katerega ga je letos haaško sodišče obsodilo na deset let zapora. Ker je v vasi pred več kot četrt stoletja pozival k preganjanju in deportaciji vojvodinskih Hrvatov, bi še tako miroljuben shod le še poslabšal slabe srbsko-hrvaške odnose, ki ne prispevajo k miru in stabilnosti v regiji.