Slovenija Stjepana Prnjata predala Hrvaški

Ljubljana - Na okrožnem sodišču v Ljubljani so potrdili, da so hrvaškega državljana Stjepana Prnjata dopoldne predali Hrvaški. Prnjata, starega znanca hrvaške policije, so v Ljubljani prijeli 8. marca, in sicer zaradi suma tihotapljenja mamil. Predaja je stekla na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo. Prnjat je bil od prijetja v priporu v Ljubljani, s predajo Hrvaški pa se ni strinjal.

»Obravnava ne bo objektivna«

Kot je pred dnevi za STA pojasnil njegov zagovornik Luka Fabiani, Prnjat meni, »da zaradi stigme, ki se ga drži kot obsojenca podobnega kaznivega dejanja, kot se mu očita sedaj, in pa zaradi medijske gonje zoper njega na Hrvaškem, tam ne bo deležen objektivne obravnave v postopku«.

Kljub Prnjatovemu nasprotovanju predaji je sodišče odločilo, da ga preda, odločitev pa je po zavrnitvi pritožbe prejšnji teden postala pravnomočna.

Kot so pojasnili na sodišču, so predajo dovolili na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo zaradi izvedbe kazenskega postopka po hrvaškem kazenskem zakoniku zaradi hudodelskega združevanja, storitve kaznivih dejanj v hudodelski združbi ter nedovoljenega proizvodnje in prometa z drogami.

Hrvaška policija je 8. marca objavila, da so v okviru mednarodne operacije Nana na Hrvaškem in v Sloveniji prijeli šest hrvaških državljanov, dva državljana Nizozemske ter enega Španca zaradi suma tihotapljenja mamil iz Južne Amerike v Evropo. V reškem pristanišču so zaplenili 100 kilogramov kokaina.

Med prijetimi je bil tudi Prnjat, star znanec hrvaške policije iz leta 2007, ko so policisti razbili podobno mednarodno skupino tihotapcev heroina in kokaina.