Sneženje ohromilo Dalmacijo

Šp. B., STA

Zagreb – Zaradi snežnega neurja, ki je v četrtek zvečer zajelo Dalmacijo, hrvaški avtoklub (Hak) voznikom danes odsvetuje pot proti južni hrvaški obali in nazaj. V tej smeri je samo za osebna vozila odprta zgolj državna cesta med Gračacem in Obrovcem. Zaradi snega je zaprta tudi lokalna cesta na otoku Korčula.

Zaradi silovitega vetra sta zaprti avtocesta Zagreb–Split med odcepoma Sveti Rok in Posedarje in tamkajšnja državna cesta Maslenica–Zaton Obrovački. Za ves promet sta zaprta del jadranske magistrale pri Senju in most na otok Pag. Zaradi snega je na otoku Korčula zaprta otoška cesta Vela Luka–Korčula, je poročal Hak.

Opozorili so tudi, da so vsa počivališča ob avtocesti Zagreb–Split zasedena ter voznikom svetovali, naj se ne odpravljajo na pot, dokler se vremenske razmere ne bodo izboljšale. Samo za osebna vozila sta odprti avtocesta Reka–Zagreb med odcepoma Čavle–Delnice in državna cesta Gračac–Obrovac.

Ne sneži le v Dalmaciji, temveč tudi v Liki in Slavoniji. Hrvaški mediji so poročali, da je snežno neurje v četrtek zvečer zajelo Split, polotok Pelješac in dalmatinsko zaledje, posebej območje Imotskega. Časnik Slobodna Dalmacija je na svoji spletni strani objavil, da so bile v četrtek zvečer pri Obrovcu v smeri iz Dalmacije proti notranjosti države kolone avtomobilov, v katerih so ljudje zmrzovali, ker pristojne službe niso obvestile voznikov, da so ceste zaprte.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je napovedal, da se bo burja ob obali umirila v popoldanskih urah. Snežilo bo predvidoma samo v dopoldanskih urah, v južni Dalmaciji pa bo deževalo.