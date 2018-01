Strache bi zaprl begunce v vojašnice

Danes je vzel besede nazaj in komentiral, da so iz njegovih včerajšnjih izjav naredili »iz miši slona«.

Dunaj − Podpredsednik avstrijske vlade in predsednik avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christian Strache se je v pogovoru za avstrijsko televizijo zavzel, da bi na Dunaju namestili begunce v vojašnice ter uvedli prepoved izhoda za prosilce za azil.

»V preteklosti je že potekala razprava o tem, če tega ne bi bilo, bi lahko razmislili o določeni večerni uri, ko bi se morali vsi vrniti v vojašnice. Potreben je red, dokler poteka postopek za pridobitev azila,« je včeraj zvečer pojasnil Strache. Danes je svoje besede vzel nazaj in dejal, da namestitev beguncev v prazne vojašnice trenutno ni aktualna in da so iz njegovih četrtkovih izjav naredili »iz miši slona«.

»Tovrstni predlogi niso vredni podpredsednika vlade,« je Stracheja kritizirala dunajska mestna svetnica za socialo Sandra Frauenberger. »Prosilci za azil so ljudje, in ne zaporniki, in mi stavimo na integracijo, in ne internacijo,« je dejala.