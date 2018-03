Trst in letališče povezana s 64 vlaki na dan

Ronke – Tržaško letališče v Ronkah je od danes dosegljivo tudi z vlakom. Povsem blizu letališča so na že obstoječih tirih med Trstom in Benetkami zgradili železniško postajo, novo avtobusno postajo in nova parkirišča za 1500 avtomobilov. Na letališču so si zastavili visoke cilje, saj bi radi v prihodnjih letih dosegli 1,5 milijona potnikov. Lani so jih našteli 780.417, pri čemer je bila petina slovenskih, hrvaških in avstrijskih.



Ronke so od včeraj eno od osmih italijanskih letališč, ki se lahko pohvalijo z železniško postajo. Načrtovali so jo vse od leta 1988, saj se tira, ki povezujeta Trst in Benetke, nahajata le kakšnih 500 metrov od letališke zgradbe. Povsem novo prometno vozlišče so zgradili skladno z napovedjo ob polaganju temeljnega kamna januarja lani, ko so napovedali, da bodo naložbo uresničili v 13 mesecih. Ob vsakem tiru so zgradili dve 400 metrov dolgi postajališči z nadstreškom, novo avtobusno postajališče za 16 avtobusov, parkirno hišo za 500 avtomobilov in parkirišče za dvakrat več vozil; tudi z električnimi polnilnicami. Poleg tega so zgradili še 425 metrov dolg nadhod za pešce, opremljen s tekočim trakom.



Za štiri evre v manj kot pol ure



Za vse novosti in posodobitev letališke stavbe so namenili 17,2 milijona evrov. Od tega so po besedah Martine Armani, na letališču odgovorne za stike z javnostjo, pridobili 14 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, tri milijone evrov pa je prispevalo podjetje Trieste Airport, ki mu predseduje Antonio Marano. Na novem postajališču v Ronkah bo v obe smeri vsak dan ustavilo 64 vlakov, vozili pa bodo na približno pol ure. Prvi vlak bo iz Trsta proti letališču odpeljal ob 5.15, zadnji v obratni smeri z letališča ob 0.17. Vožnja bo trajala od 23 do 29 minut, vozovnica pa bo stala približno štiri evre.





Letališče so začeli intenzivno posodabljati pred dvema letoma, ko so odločili, da mu bodo v nekaj letih namenili skupaj 39 milijonov evrov vlaganj, od tega deset milijonov za obnovo letališke steze in 12 milijonov za prenovo vzletne steze. Predsednik Trieste Airport Antonio Marano je ob tem izjavil: »Z uresničitvijo zastavljenih vlaganj bi se radi vključili v sodobno mrežo evropskih letališč in tako postali eden glavnih spodbujevalcev razvoja v deželi.«



Na odprtju nove letališke železniške postaje sta bila tudi koprski župan Boris Popovič in predstavnik Petrola, ki se zanima, da bi s podjetjem Arriva in ob pomoči tržaške ter koprske občine vzpostavilo avtobusno linijsko povezavo z električnimi avtobusi med letališčem in primorskimi kraji na slovenski strani nekdanje meje. Za uresničitev načrta bi lahko pridobili pomemben del evropskih sredstev.





