Trump zamenjal še svetovalca za nacionalno varnost

Š. J., STA

Washington – Ameriški predsednik Donald Trump se je zahvalil za sodelovanje svojemu svetovalcu za nacionalno varnost Herbertu McMasterju in ga zamenjal z Johnom Boltonom, nekdanjim veleposlanikom ZDA pri Združenih narodih in enim od pobudnikov vojne proti Iraku, ki jo je Trump leta 2016 odločno kritiziral.

Trump je tvitnil, da bo 69-letni Bolton, ki je med drugim zagovarjal uporabo oborožene sile proti Severni Koreji in Iranu, nastopil položaj 9. aprila. Bolton je bil v igri za visoki položaj v Trumpovi vladi že več mesecev, vendar so šli predsedniku na živce njegovi brki.

Bolton je bil v obdobju vladavine predsednika Baracka Obame izjemno kritičen do predsednikove pripravljenosti na pogajanja z diktatorji, kot je severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ko pa je pred mesecem dni Trump napovedal srečanje s predsednikom Severne Koreje do konca maja, je spremenil mnenje in dejal, da je to izjemno dobra zamisel.

Bolton je položaj veleposlanika pri ZN zasedel, ko ga je Bush mlajši imenoval v času kongresnih počitnic, saj v senatu ne bi bil potrjen. Zadnja leta je bil analitik na ameriški televiziji Fox News.

Analitiki: Še več bo mednarodnih sporov

Za položaj svetovalca za nacionalno varnost, ki ga je pred McMasterjem zasedal general Michael Flynn, Bolton ne potrebuje senatne potrditve. Demokratski senatorji bi ga sicer blokirali. Jack Reed iz Rhode Islanda je dejal, da Bolton ni modra izbira, ker nima dovolj dobre presoje za položaj.

McMaster je bil eden od visokih članov administracije, ki so Trumpa prepričevali, naj ohrani jedrski sporazum z Iranom in svetovnimi silami, Bolton pa podobno kot Trump meni, da je treba sporazum razdreti.

Večina ameriških analitikov meni, da bo Boltonovo imenovanje prineslo še več mednarodnih sporov, imenovanje na položaj pa je presenetljivo, ker je bil Bolton odločen zagovornik vojne proti Iraku, ki jo je Trump v preteklosti označil za neumno in nepotrebno.

McMaster bo ostal na položaju do sredine aprila, potem pa se bo upokojil tudi iz vrst oboroženih sil ZDA, kjer ima čin generala. Od tako imenovanih »modrih« sodelavcev sta v Trumpovi vladi tako ostala le še obrambni minister James Mattis in šef kabineta John Kelly.