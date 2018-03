Ustaškega pozdrava ne bodo popolnoma prepovedali

Zagreb - Na Hrvaškem je treba prepovedati vse simbole fašističnih režimov in njihove različice, od kljukastega križa in oznak, kakršni sta SS in ustaški U, do četniških kokard oziroma vseh izrazov in simbolov, ki poveličujejo totalitarne režime.

To je pred dnevi predlagal svèt za spopadanje s preteklostjo, ki ga je pred letom dni ustanovil premier Andrej Plenković, potem ko so na območju zloglasnega ustaškega koncentracijskega taborišča Jasenovac postavili spominsko ploščo umrlim pripadnikom Hosa, ki imajo v svojem grbu zapisan tudi ustaški pozdrav »za dom pripravljeni«. Namesto da bi premier takoj umaknil sporno ploščo, je ustanovil svèt, katerega naloga je bila pripraviti mnenje o uporabi oziroma prepovedi uporabe simbolov totalitarnih sistemov.

Če sodimo po tem, kar so za zdaj razkrili javnosti, uporaba pozdrava »za dom pripravljeni« še vedno ni nič bolje urejena kakor pred letom dni. Komisija priporoča prepoved uporabe ustaškega pozdrava na vseh javnih dogodkih, tako športnih kot kulturnih, in na splošno v javnosti, razen kadar ga uporabljajo pripadniki Hosa. To je vojaška organizacija, ki je nastala na začetku domovinske vojne in ni skrivala svoje naklonjenosti ustaštvu, nato pa jo je predsednik Tuđman, potem ko so v nikoli pojasnjenih okoliščinah ubili njene poveljnike, vključil v hrvaško vojsko.

Dvoumna in polovična rešitev

Tuđman je kot nekdanji partizan in general JLA že leta 1992 menil, da ustaški pozdrav »za dom pripravljeni« sramoti Hrvaško. Komisija očitno ne misli tako, zato bo tudi v prihodnje mogoče postavljati spomenike z ustaškim pozdravom. Pravzaprav bi lahko celo spominsko ploščo Hosa, ki so jo premestili iz Jasenovca v Novsko, spet vrnili na območje ustaškega koncentracijskega taborišča.

Takšno dvoumno in polovično rešitev so sprejeli zaradi raznovrstne sestave svèta, ki ga sestavlja sedemnajst ideološko nespravljivih znanstvenikov, med katerimi so politologi, pravniki, filozofi in zgodovinarji. Nekateri od njih so menili, da je treba prepovedati tudi rdečo peterokrako zvezdo, in to ne samo zato, ker je simbol komunističnega sistema, ampak ker je tudi simbol, pod katerim je JLA napadla Hrvaško. Toda za to se niso odločili predvsem zaradi odločitve evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v sporu med madžarsko Delavsko stranko in Madžarsko, ki je prepovedala izobešati peterokrako zvezdo, pritrdilo Delavski stranki, saj je »peterokraka zvezda simbol mednarodnega delavskega gibanja in boja za pravičnejšo družbo, uporabljajo pa jo številne politične stranke, ki zakonito delujejo v državah članicah EU«. In če se že sme uporabljati peterokrako zvezdo, naj bo vsaj delno dovoljeno uporabljati tudi pozdrav »za dom pripravljeni«, so sklenili člani svèta in dodali, »da se med vojno nihče ni ukvarjal s tem, zato priporočamo, da tudi zdaj ni treba umikati pozdrava iz uradnih grbov, to pa pomeni, da se sme postavljati tudi plošče, kakršne so tiste v Jasenovcu«.

Zanimivo je, da se nihče od znanstvenikov ni skliceval na sodno prakso in sodbe ustavnega sodišča glede pozdrava »za dom pripravljeni«. Sodišča so zaradi vzklikanja tega pozdrava izrekala kazni, najbolj znana je kazen, izrečena hrvaškemu nogometnemu reprezentantu Joeju Šimuniću, ustavno sodišče pa je izobešanje ustaških simbolov večkrat razglasilo za protiustavno. Toda svèt se je odločil, da bo dopuščal »neustavno delovanje«, kadar gre za Hos. V svètu so verjetno, podobno kakor je bil Tito, prepričani, da se »nam ni treba ravno držati zakona kakor pijanec plota«. Zanimivo bo slišati, kako se je - če se je sploh - svèt opredelil do tistih, ki zanikajo žrtve holokavsta oziroma ustaškega režima, kajti eno od takšnih združenj financira tudi vlada. V Zagrebu resda nameravajo postaviti spomenik vsem žrtvam holokavsta, toda v judovski skupnosti se jim zdi, da gre tudi tu samo za izmikanje, saj so prepričani, da bi bilo primerneje postaviti spomenik žrtvam ustaškega režima.

Odnos do žrtev

Kakšen je resničen odnos do teh žrtev, največ pove usoda sporne plošče iz Jasenovca, ki so jo predvsem zaradi pritiska mednarodne javnosti premestili v bližino Novske na območje, kjer so postavili spomenik 314 branilcem iz domovinske vojne pa tudi 650 partizanom iz druge svetovne vojne. In medtem ko Hosovo ploščo noč in dan varujeta policista, partizanskega spomenika s kostnico skorajda ni videti. Zaraslo ga je grmovje, porušili, razdejali in okradli so ga leta 1991, zato ga je komajda videti. In čeprav so ga nekoč razglasili za kulturni spomenik, nihče niti ne pomisli, da bi ga obnovili