V Črni gori bistveno povečanje prošenj za azil

Lani je status begunca v Črni gori prejelo 25 ljudi, samo pretekli teden pa so prejeli 76 prošenj za azil.

A. V., STA

Podgorica – V Črni gori se je letos bistveno povečalo število prošenj za azil. Doslej so jih namreč prejeli 458, lani pa v celem letu 849. Pretekli teden so prejeli 76 prošenj za azil, je povedal predstavnik Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR), pristojen za pravno zaščito, Aleksandar Čađenović.

»Smo že na polovici lanskega števila,« je po poročanju črnogorske radiotelevizije RTCG povedal Čađenović. Po njegovih besedah je večina prosilcev iz Alžirije, Maroka, Sirije in Afganistana.

»Nekateri, denimo tisti iz Sirije, imajo očitne razloge, v Alžiriji pa so razmere drugačne,« je povedal predstavnik UNHCR. Dodal je, da ima vsakdo pravico, da zaprosi za azil, ne glede na državo izvora.

Lani je status begunca v Črni gori prejelo 25 ljudi. Ti so se odločili, da ostanejo v državi, drugi pa so jo zgolj prečkali na poti v države EU, je poročala RTCG.

Obmejna policija Bosne in Hercegovine je danes sporočila, da je do nedelje v državo prišlo 929 nezakonitih migrantov iz ogroženih držav. Gre za ljudi, ki so jih obmejni policisti ujeli pri poskusu prečkanja meje ali takoj po vstopu v državo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Število prihodov se v spomladanskih mesecih povečuje. Januarja so zabeležili 157 prihodov, februarja 315, marca 340, v prvih dneh tega meseca pa že 117. Največ je državljanov Sirije, in sicer 286.

1080 migrantom, ki so skušali vstopiti iz smeri Srbije ali Črne gore, pa so uspeli preprečiti vstop v državo. Iz obmejne policije BiH so sporočili še, da izvajajo vse razpoložljive ukrepe za nadzor meje.