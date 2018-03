Na italijanskih parlamentarnih volitvah težave z glasovnicami

A. S. H., STA

Rim - V Italiji so se danes začela parlamentarne volitve, za katere ima volilno pravico 46,5 milijona Italijanov. Z nekaterih volišč že poročajo o težavah z glasovnicami z napačno napisanimi imeni nekaterih kandidatov ali natisnjenimi napačnimi simboli, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Palermu, kjer je dopoldan volil predsednik Italije Sergio Mattarella, so tako morali v noči na danes na novo natiskati 200.000 glasovnic, posledično pa so morali volišča odpreti z veliko zamudo. Milijon glasovnic za senatne volitve so morali na novo natiskati tudi v Trentu/Južna Tirolska, ker je v imenu enega od kandidatov manjkala črka.

Današnje italijanske volitve opazuje 36 opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) pod vodstvom švedske poslanke Margarete Cederfelt. Posebej podrobno spremljajo potek volitev na jugu Italije, kjer so bojazni, da bi mafija lahko vplivala na volivce.

Poleg parlamentarnih volitev danes potekajo tudi regionalne volitve v dveh regijah, Lombardiji in Laciju. Volilnih upravičencev za te volitve je dva milijona.



Italijani volijo svoje poslance



Zadnje javnomnenjske raziskave so največ podpore napovedale desnim, populističnim in do Evrope kritičnim strankam. Po pričakovanjih volitve naj ne bi prinesle enoznačnega zmagovalca, zaradi česar se Italiji obeta obdobje politične nestabilnosti.

Volišča se bodo zaprla ob 23. uri. Prve uradne rezultate pričakujejo v ponedeljek dopoldan.

Med več kot 30 strankami, ki se potegujejo za vstop v parlament, najbolje kaže desnosredinskemu zavezništvu, ki ga sestavljajo Berlusconijeva Naprej Italija, Bratje Italije in Liga - osvojilo naj bi okoli 36 odstotkov glasov. Najmočnejša posamezna stranka bi lahko postalo Gibanje pet zvezd z 28,2 odstotka glasov, zdaj vladajoči Demokratski stranki pa napovedujejo boleč poraz z 22,6 odstotka glasov.

Za sedeže v senatu in poslanski zbornici v Rimu se poteguje tudi šest kandidatov iz vrst slovenske manjšine v Italiji. Med njimi ima možnosti za izvolitev le Tatjana Rojc, a je tudi njen sedež v senatu odvisen predvsem od uspeha Demokratske stranke.



Priprave na volitve so bile v soboto v polnem teku, a še vedno premalo natančne. Foto: AP Pictures

Italijani v tujini, med njimi so tudi pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji, bodo po pošti izvolili 12 predstavnikov v poslanski zbornici in šest v senatu. Med kandidati za sedež v spodnjem domu parlamenta je tudi direktor koprskega pokrajinskega muzeja Luka Juri.

Novi parlament v Rimu naj bi začel z delom 23. marca.