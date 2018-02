STA

Rim - V Rimu so potekali protesti proti rasizmu in neofašizmu, ki jih je med drugim organizirala vladajoča Demokratska stranka. Hkrati je desna Liga v Milanu organizirala proteste proti priseljevanju.

Pred katedralo na glavnem trgu v Milanu se je pod vodstvom predsednika desne Lige Mattea Salvinija zbralo po podatkih policije med 15.000 in 20.000 protestnikov. »Najprej Italijani,« je izpostavil Salvini v govoru pred množico in napadel sredinskega vodjo na volitvah Mattea Renzija.

V Rimu se je medtem več deset tisoč protestnikov zbralo na zborovanju proti neofašizmu in rasizmu. Demonstracij sta se udeležila tudi premier Paolo Gentiloni in nekdanji premier Matteo Renzi. »Tukaj smo, da rečemo ne fašizmu,« je za tiskovno agencijo AFP dejala Rita Solo, aktivistka sindikata CGIL.

Antifašistična sporočila v Rimu. Foto: Reuters

Tako demonstracije v Rimu kot proteste v Milanu so organizirali po strelskem napadu na migrante v Macerati, kjer je 28-letni privrženec skrajne desnice Luca Traini streljal na več deset Afričanov in ranil šest ljudi. Streljal je tudi na več uradov Demokratske stranke pod vodstvom nekdanjega premierja Mattea Renzija. Ta je strelca na spletnem omrežju facebook označil za »bedno in noro osebo«.