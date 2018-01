V novo leto vstopili tudi pravoslavci

Ma. F., STA

Ljubljana - Pravoslavni verniki, ki se ravnajo po julijanskem koledarju, so ob polnoči vstopili v novo leto. Organiziranih javnih prireditev v Sloveniji ni bilo, so pa novoletne zabave pripravili posamezni gostinci, ki so gostom postregli s tradicionalnimi srbskimi jedmi.

Gostinci so na pravoslavno novo leto, ki velja za neformalni tradicionalni pravoslavni praznik, gostom večinoma postregli s tradicionalnimi srbskimi jedmi, kot so čevapčiči, pleskavice in drugo meso na žaru. Zraven so stregli šobsko solato in pečen krompir s kajmakom. Po polnoči so postregli s tradicionalnimi sarmami.

V Srbiji so novo leto pričakali pred hramom sv. Save v Beogradu in na koncertu v središču mesta. Koncerte so pripravili tudi v številnih drugih mestih.

Posebej polne naj bi bile restavracije, hoteli in splavi ob Donavi v Beogradu, ki nudijo organizirano zabavo in so običajno rezervirani že vsaj dva tedna prej. Prost vstop pa je bil v lokale v centru Beograda, kjer organiziranih zabav ni.

Velik del pravoslavnih vernikov novo leto praznuje 14. januarja, saj uporabljajo julijanski koledar, ki za našim, gregorijanskim koledarjem zaostaja za 13 dni.

So pa nekatere pravoslavne cerkve skozi zgodovino sprejele t. i. Milankovićev koledar, ki se ujema z gregorijanskim. Med njimi so grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše cerkve. Te so novo leto praznovale v istem času kot mi.

Po popisu prebivalstva iz leta 2002 se je za pripadnike pravoslavne veroizpovedi v Sloveniji izreklo 2,3 odstotka oziroma okoli 45.000 ljudi.