V Podgorici samomorilski napad na ameriško veleposlaništvo

A. S. H., STA, Be. B.

Podgorica - Današnji napad na ameriško veleposlaništvo v Podgorici je izvedel 43-letni Srb Dalibor Jauković, ki je nato storil samomor, je potrdila črnogorska policija. Motiv za napad, v katerem je moški proti stavbi veleposlaništva odvrgel granato, nato pa se je razstrelil, še vedno ni znan.

Kot je na novinarski konferenci povedal predstavnik policije Enis Baković, storileciz Podgorice, ki se je rodil leta 1976 v Kraljevu, nima policijske kartoteke. Identifikacijo so izvedli na podlagi analize DNK in prepoznave s strani bližnjega sorodnika.

Baković je dodal, da bodo dodatno analizirali ostanke eksplozivnega sredstva na kraju dogodka. V sodelovanju z ameriško FBI pa preverjajo njegove zapise na družbenih omrežjih. Policija še tudi preverja, ali je deloval sam ali je imel sodelavce, kot tudi motiv napada, je dodal.

Povedal je še, da je Jauković bombo preko ograje vrgel z oddaljenosti pet do šest metrov.

Glede na informacije, ki jih je časnik Vijesti dobil z njegovega profila na Facebooku, je bil Jauković leta 1999 odlikovan z medaljo za zasluge in je nekdanji pripadnik Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Sodeč po njegovih objavah je bil proti vstopu Črne gore v zvezo Nato.

Forenzik preiskuje okolico, kjer je bil izveden napad. Foto: Savo Prelevic/AFP

Dve granati nad ambasado

V črnogorski prestolnici je nekaj po polnoči moški najprej na stavbo veleposlaništva ZDA odvrgel eksplozivno napravo, najverjetneje granato, nato se je razstrelil, je zjutraj tvitnila črnogorska vlada.

Napad je potrdilo tudi ameriško zunanje ministrstvo, ki je dodalo, da sodelujejo s črnogorsko policijo glede identifikacije napadalca oz. napadalcev.

Podsekretar zunanjega ministrstva Steve Goldstein je dodal, da je drugo granato najverjetneje razneslo, ko jo je moški vrgel v zrak, njega pa so našli mrtvega okoli 30 metrov od obzidja veleposlaništva. Še vedno niso prepričani, ali je šlo za nameren samomorilski napad in kaj je bil motiv zanj.

Ameriško veleposlaništvo v Podgorici je izdalo priporočilo, naj se ljudje izogibajo prizorišču napada. Sporočili so tudi, da stavba veleposlaništva v napadu ni bila poškodovana. Dodali so, da danes ne bodo izdajali vizumov in da so uslužbenci veleposlaništva ostali doma.

Črna gora, ki je najmlajša članica zveze Nato, je že dlje časa politično razpeta med svojo zgodovinsko prijateljico Rusijo in ZDA. Številni se po napadu že sprašujejo, ali je to privedlo do napada.

V oktobru 2016 je policija na predvečer volitev aretirale skupino ljudi, ki je domnevno načrtovala državni udar, v katerega naj bi bila vpletena tudi Rusija. Med obtoženimi je med drugim več državljanov Rusije in Srbije.