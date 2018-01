V Spodnji Avstriji volijo deželni parlament

De. P., STA

Sankt Pölten - V Spodnji Avstriji danes volijo nov deželni parlament, v katerem je tradicionalno najmočnejša Ljudska stranka (ÖVP). Medtem ko je ÖVP na zadnjih deželnih volitvah leta 2013 osvojila absolutno večino, temu tokrat najverjetneje ne bo tako. Vstop v deželni parlament se nasmiha petim strankam, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Na deželnih volitvah leta 2013 je ÖVP osvojila 51 odstotkov glasov ter s tem osvojila 30 mandatov in absolutno večino. Tokrat pa različne javnomnenjske raziskave napovedujejo, da bo Ljudsko stranko podprlo okoli 45 odstotkov volivcev, kar pomeni, da bo mora iskati koalicijske partnerje.

Deželna glavarka Johanna Mikl-Leitner bo tako verjetno izbirala med socialdemokrati (SPÖ) ali svobodnjaki (FPÖ), saj v Spodnji Avstriji podelijo vladne položaje v deželi glede na število mandatov ne glede na vladno koalicijo.

Glede na ankete se lahko vodilni kandidat SPÖ Franz Schanbl veseli boljšega rezultata kot pred petimi leti, saj naj bi stranka tokrat osvojila med 22 in 26 odstotkov. Razlog za veselje pa imajo tudi svobodnjaki, saj naj bi osvojili od 16 do 21 odstotkov, na zadnjih volitvah so namreč dobili osem odstotkov glasov.

Vstop v deželni parlament naj bi predvidoma uspel še Zelenim, ki tokrat uživajo slabšo štiri- do šestodstotno podporo, in liberalni stranki Neos. Ta na deželnih volitvah v Spodnji Avstriji sicer nastopa prvič.

Če najmanjšima strankama ne bo uspelo doseči štiriodstotnega praga za vstop v parlament, ima Ljudska stranka še vedno možnost, da osvoji absolutno večino poslanskih sedežev. Mikl-Leitnerjeva je sicer bolj pesimistična. »Kdor se ozre v sedanjosti naokoli, ve, da dandanes absolutna večina ni več dosegljiva,« je dejala.

Pesmarica, ki je zasenčila volitve

Zadnjih nekaj dni je sicer deželne volitve v Spodnji Avstriji zasenčil škandal vodilnega kandidata svobodnjakov Uda Landbauerja. V študentskem združenju Germania, ki mu je pripadal, so namreč odkrili sporno pesmarico z nacističnimi besedili, v katerih med drugim pišejo o pobijanju Judov. Čeprav se je Landbauer distanciral od pesmarice, se je kljub temu moral spopasti s številnimi pozivi, naj odstopi.

Na volišča so danes pozvali več kot 1,3 milijona volilnih upravičencev, ki bodo sicer lahko izbirali med sedmimi strankami. Ob 17. uri bodo objavljeni vzporedni rezultati, prvi delni rezultati pa bodo predvidoma objavljeni do 20. ure.