Riccardo Illy bi krojil usodo Italije

Tik pred volitvami smo se pogovarjali z nekdanjim tržaškim županom in predsednikom Furlanije - Julijske krajine Riccardom Illyjem, ki jutri s podporo Demokratske stranke kandidira za senat. »Najpomembnejše je vprašanje brezposelnosti. To je tudi prva točka mojega programa.«

Javnomnenjske ankete sicer najbolje kažejo koaliciji Silvia Berlusconija s pričakovanimi 36 odstotki glasov. Ko bodo jutri ob 23. uri zaprli volišča, bo jasno, ali si bo medijski mogotec zagotovil zmagovito vrnitev na veliki oder italijanske politike. Merjenja razpoloženja med volivci najslabše rezultate napovedujejo zdaj vladajočim Renzijevim Demokratom, ki naj bi po najbolj črnogledih napovedih dobili celo manj kot 20 odstotkov.

Facebook in twitter, ki sta se v kampanji izkazala za vplivnejša in cenejša od zborovanj in plakatov, pa bolj od drugih obvladujejo v Gibanju 5 zvezd komika Beppa Grilla, ki ga zdaj vodi 31-letni formalni vodja stranke Luigi Di Maio. Gibanje 5 zvezd, ki se ga bojita ter ga sovražita leva in desna sredina v državi, namreč pričakuje zmago. Gotovo bo tudi tokrat najmočnejša posamezna stranka v parlamentu, tako je bilo že v prejšnjem mandatu.

Riccarda Illyja, ki kandidira za senat s podporo Demokratske stranke, smo vprašali, kaj bo odločilno za izid volitev. »Najpomembnejše je vprašanje brezposelnosti. To je tudi prva točka mojega programa, v katerem si za cilj postavljam polno zaposlenost. Zaradi hitrejše gospodarske rasti mislim, da ta cilj lahko dosežemo v petih letih. A le, če sprejmemo prave odločitve in se izognemo napakam. Hkrati predlagam poenostavitev birokracije. Od parlamenta želim zagotovilo, da bo z vsakim novim zakonom razveljavil deset starih.«

