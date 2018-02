Vsi bi radi zmagali, kakor na olimpijskih igrah

Vsi v Italiji natančno vedo, koliko snega je zapadlo v Neaplju, kjer se je življenje ustavilo,­ in koliko v Rimu, preden se je začel topiti in spremenil­ v plundro. Vsi od severa do juga se jezijo, ker vlaki ne vozijo ali zelo zamujajo, ker so zaprte šole in tudi mestni promet ne deluje. Nikomur pa ni jasno, kaj se bo zgodilo po nedeljskih parlamentarnih volitvah, ki utegnejo biti precej bolj prelomne od snega. Je pa res, da volitev ne bo, če ne bo konec polarne zime.

Zadnje izide javnomnenjskih razi­skav so v Italiji objavili 17. februarja. Do volitev jih ne smejo več, čeprav je jasno, da jih marsikatera agencija po tihem izvaja za naročnike, politične stranke. Po obnašanju strank in koalicij je mogoče sklepati, da po neobjavljenih anketah dobro kaže desni sredini in Gibanju 5 zvezd, precej slabo pa vladajočim Demokratom.

Stranke bi storile vse, da bi prišle do korita, četudi v povezavah, ki so v nasprotju z načeli vsake stranke posebej, tolčejo se za vsak glas, pri tem pa natresejo ravno toliko neumnosti, da to lahko prenesejo tudi najbolj strpni analitiki predvolilnega ­dogajanja.