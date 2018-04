Začetek pogovorov o oblikovanju rimske vlade

Natanko en mesec po volitvah­ predsednik republike Sergio Mattarella začenja formalne pogovore o oblikovanju nove vlade. Tik pred velikonočnimi­ prazniki so se sestale politične stranke in razpravljale o prioritetah.



Jutri in v četrtek se bo predsednik na Kvirinalu srečal z voditelji parlamentarnih strank in poskusil rešiti zagaten volilni izid. Na volitvah 4. marca nobena stranka ali koalicija ni dobila absolutne večine. Najmočnejša parlamentarna stranka je Gibanje 5 zvezd, največ glasov pa je dobilo desnosredinsko zavezništvo, v katerem je najštevilnejša skrajno desna Liga. S predstavniki desnosredinske koalicije se bo Mattarella sestal posamično in ne skupaj s koalicijo.



Če pogovori ne bodo prinesli rezultata, bo verjetno pozneje aprila sledil drugi krog konzultacij. Očitno je, da rešitve ni na obzorju, ovir je veliko, najbrž bo trajalo tedne, preden je pričakovati kak rezultat, odprta možnost je tudi razpis predčasnih volitev.



Prvi sestanek že pred dnevi



Pred dnevi so se stranke sestale in poskusile zbrati skupna stališča­ o oblikovanje vlade. ­Gibanje 5 zvezd, ki se ponaša z največ volilne podpore, je v parlamentu organiziralo srečanja z Ligo in njeno zmernejšo zaveznico, to je stranko Naprej, Italija, ter s Svobodnimi in enakimi, ki so levo krilo odcepljenih Demokratov. Voditelj 5 zvezd v senatu je označil srečanje za »konstruktivno«, povedal je, da je bilo namenjeno obravnavi politik, ki imajo široko podporo v parlamentu, kot na primer ukrepi proti revščini, in ne razdeljevanju vladnih položajev. Toda za ­načelnimi pozitivnimi ocenami je razbrati­ preštevilne ovire, ki so napoti ­oblikovanju vladne koalicije.



Oboji, Gibanje 5 zvezd in Liga, hočejo imenovati predsednika vlade in trdijo, da vladno vodenje pripada njim. Strankarska voditelja, Luigi Di Maio in Matteo Salvini, se ukvarjata tudi z možnostjo skupnega oblikovanja vladajoče koalicije. Toda vladna programa protisistemskega gibanja in skrajne desnice sta daleč vsaksebi, še težje premostljiva so videti njuna osebna stremljenja, nestrinjanje o bodočem premieru.



In vendar sta se zmagovalca volitev pred dobrim tednom dogovorila o razdelitvi pomembnih položajev predsednika senata in poslanske zbornice: prvega je zasedla Elisabetta Alberti Caselatti iz stranke Naprej, Italija, ki je postala prva ženska na mestu predsednice senata; na čelu zbornice je Roberto Fico iz Gibanja 5 zvezd. Številni analitiki so v tem razbrali tlakovanje poti za bodočo vlado dveh strank, ki sta na volitvah dobili največ podpore. A dogovor o novi rimski vladi – ta vznemirja tudi Bruselj, zlasti možnost vlade Gibanja 5 zvezd in Lige – bo očitno bistveno težavnejši.



Predsednik bo imel zadnjo besedo



Salvini je pretekli teden izjavil, da zanj ni vitalno, da postane premier, medtem ko Di Maio vztraja pri prevzemu položaja. Sklicuje se na »voljo ljudstva«, saj je njegovo stranko na volitvah podprlo 33 odstotkov volivcev, kar je dvakrat toliko kot Ligo, ki je dobila 17-odstotno podporo. Voditelj Lige zavrača nepopustljivost rivala in trdi, da premierstvo pripada desnosredinski koaliciji. Dodatna ovira je nesprejemljivost stranke Naprej, Italija oziroma njenega voditelja Silvia Berlusconija. Mnogi poslanci Gibanja 5 zvezd, ki nastopa proti establišmentu in zagovarja očiščenje politike, se ne strinjajo z udeležbo v vladni garnituri skupaj z Berlusconijevimi ministri. Hkrati se Salvini ni pripravljen odreči ­desnosredinskemu zavezništvu.



Novega predsednika vlade bo po ustavi imenoval predsednik Sergio Mattarella. Najprej se bo sešel z vsemi političnimi voditelji. Prvi dan konzultacij se bo sestal s predsednikoma obeh parlamentarnih domov, s predhodnikom Giorgiem­ Napolitanom in predstavniki manjših strank. V četrtek so na programu srečanja s predstavniki Lige, Gibanja 5 zvezd, levosredinske Demokratske stranke in desnosredinske stranke Naprej, Italija.