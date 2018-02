Zagreb: Hrvaška predsednica in srbski predsednik o nesoglasjih med državama

Zagreb – Predsednica Hrvaške Kolinda Grabar-Kitarović in njen srbski kolega Aleksandar Vučić sta se danes v Zagrebu pogovarjala o številnih odprtih vprašanjih, ki bremenijo odnose med državama. Vladama bosta predlagala, da si vzameta dve leti časa za dvostransko reševanje spora o meji. Če dogovora ne bo, bosta državi najbrž poiskali mednarodno sodno posredovanje.

Kot je menila hrvaška predsednica, sta državi sposobni dvostransko reševati nesoglasja brez mednarodnih pritiskov. Dejala je, da se z Vučićem nista strinjala o številnih nerešenih vprašanjih, a da je določene premike možno pričakovati pri iskanju pogrešanih oseb iz vojne na Hrvaškem. Srbska delegacija je sicer danes posredovala podatke o usodi treh oseb hrvaške nacionalnosti, izročili so tudi matične knjige iz kraja Dvor na Hrvaškem.

Srbski predsednik Aleksander Vučić se je srečal tudi s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem. Foto: Antonio Bronić/Reuters

Predsednica Grabar-Kitarovićeva se je zahvalila Vučiću zaradi uveljavitve sklepov iz subotiške deklaracije, s katerimi so izboljšali življenje hrvaški skupnosti v nekaterih delih Vojvodine, a pričakuje napredek pri udeležbi predstavnikov hrvaške manjšine v parlamentarnem življenju Srbije na državni in lokalni ravni. Poudarila je, da Hrvaška podpira prizadevanja Srbije za vstop v Evropsko unijo ter da so dobri odnosi med državama ključni tudi za varnost na jugovzhodu Evrope.

Kot možnost za sodelovanje v konkretnih skupnih projektih pa sta voditelja držav izpostavila posodobitev železniške proge med Zagrebom in Beogradom.

Dvodnevni obisk Vučića v Zagrebu spremljajo protesti. Foto: AFP

Pereče vprašanje meje ob Donavi

Vučić je med drugim izjavil, da imata državi popolnoma različna stališča glede reševanja spora o meji ob Donavi. Hrvaška vztraja pri katastrskih mejah, Srbija pa si prizadeva za sredinsko črto po strugi Donave. Srbski predsednik je poudaril tudi, da bosta državi zahtevali pomoč mednarodnih sodnih in arbitražnih teles, če jima v dveh letih ne bo uspelo dvostransko rešiti spora o meji, ker gre za eno ključnih nerešenih vprašanj.

Proti Vučiću so danes v hrvaški prestolnici potekali tudi protesti, s katerimi pa se srbski predsednik, kot je povedal, ne obremenjuje. Prav tako je znova poudaril, da ni četnik ter da nihče iz njegove družine v zgodovini niti ni bil četnik niti ni storil vojnih zločinov.