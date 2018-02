Zakaj bi Kolinda rada videla Vučića v Zagrebu?

Zagreb - »Prepričana sem, da Hrvatje in Srbi, stara evropska­ naroda z več kakor tisočletno zgodovino med seboj prepletenih usod, lahko najdejo in si želijo najti pot, ki nas bo nazadnje vodila v lepšo prihodnost,« je hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović pojasnila odločitev, ko je nepričakovano povabila na obisk srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Nepričakovano povabilo, ki ga je srbski predsednik v sredo prav tako nepričakovano hitro sprejel in potrdil, da bo prišel v Zagreb sredi meseca, najverjetneje 12. ali 13. februarja, je poslala po odprtju razstave »Jasenovac - pravica do spominjanja«, ki so jo pripravili v stavbi OZN in z njo dodatno zaostrili že tako slabe odnose, o katerih mnogi menijo, da so zdaj najslabši po medsebojnem priznanju obeh držav. Hrvaška je nezadovoljna z držo in govorom srbskega zunanjega ministra Ivice Dačića, zato je poslala Srbiji ostro diplomatsko noto »zaradi manipuliranja s številom žrtev, ki koristi samo dnevnopolitičnim ciljem, in zaradi obtoževanja Hrvaške, da poskuša rehabilitirati ustaštvo«.