Zaradi gripe na Hrvaškem umrlo deset ljudi

Zagreb - Za posledicami gripe je na Hrvaškem umrlo deset ljudi, so potrdili danes v hrvaškem zavodu za javno zdravje (HZJZ). Vodja nacionalnega centra za gripo pri HZJZ Vladimir Draženović je povedal, da je na Hrvaškem od začetka sezone gripe za to nalezljivo virusno boleznijo dihal zbolelo okoli 9000 ljudi.

V prvem tednu letošnjega leta je za gripo zbolelo približno 2500 ljudi, v tednu zatem je zdravniško pomoč zaradi te bolezni poiskalo več kot 5000 oseb. Od začetka sezone je za gripo obolelo približno 9000 ljudi, vrhunec sezone sicer pričakujejo prihodnji teden.

Kot je poudaril Draženović, je v letošnji sezoni do danes na Hrvaškem za posledicami gripe umrlo deset oseb. Prvi dve letošnji smrtni žrtvi zaradi gripe so potrdili prejšnji torek. Takrat so v HZJZ objavili, da je lani zaradi gripe in zapletov, ki jih povzroča pri kroničnih bolnikih in starejših, umrlo 27 ljudi.

V hrvaških medicinskih ustanovah so letos zagotovili 295.000 odmerkov cepiva proti gripi, skoraj celotne zaloge pa so tudi že porabili.