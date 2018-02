Življenje in smrt

Dialog Beograda in Zagreba ne bo imel zdravilnega učinka na notranjepolitične razmere v obeh državah, ki sta frustrirani zaradi večvrednostnega kompleksa. Poskus hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović in njenega srbskega kolega Aleksandra Vučića, da državi ne bi bili v neskončnost talki preteklosti, nima veliko možnosti za uspeh. Nacionalistične srbske in hrvaške politične elite vztrajno spodbujajo in ohranjajo nesmiselno ravnotežje.



Reševanje nerešenih vprašanj med državama se ni bistveno premaknilo naprej. Ko gre za varovanje obojestransko nezadovoljnih manjšin, poskušata državi druga drugo prepeljati žejno čez vodo. Namesto iskanja pogrešanih, eni in drugi raje preštevajo, čigavih žrtev je več. Pogajanja o razmejitvi med državama in izvedba sporazuma o nasledstvu so na mrtvi točki. Hrvati ne poskušajo stopiti v srbske, Srbi pa ne v hrvaške čevlje, ampak si mečejo polena pod noge.