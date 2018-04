Trump razmišlja o vrnitvi ZDA k sporazumu TPP

Washington – Predsednik ZDA Donald Trump je skupini republikanskih politikov, ki so kritični do njegove trgovinske politike, v četrtek dejal, da bi se ZDA lahko pridružile prostotrgovinskemu sporazumu na območju Tihega oceana (TPP), čeprav se to najverjetneje ne bo zgodilo.

Trump je odstop od TPP zastavil kot enega od temeljev svoje predsedniške kampanje, podobno kot to velja za njegovo nasprotovanje pariškemu podnebnemu sporazumu. Po prevzemu mandata se je nekaj časa poigraval z idejo, da bi morda lahko ZDA ostale pri podnebnem sporazumu, a ga je kasneje gladko zavrgel z namenom, da tako utrdi svojo politično bazo.

Podobno naj bi se zgodilo z idejo o priključitvi ZDA sporazumu TPP. Trump je znan po tem, da pove to, kar je všeč ljudem, ki so trenutno v njegovi bližini, kasneje pa gladko odstopi od povedanega. To je storil med pogajanji o proračunu in kasneje pri ukrepih proti orožju.

Morda da, morda pa tudi ne

Republikanski senatorji, kongresniki in guvernerji so povedali svoja stališča o Trumpovi trgovinski politiki, ki se izraža v carinah na uvoz iz tujine, posledično pa tudi borzni indeksi zadnje tedne uprizarjajo skoke s palico. Trump jih je na hitro odpravil z napovedjo, da je trgovinskemu predstavniku Robertu Lighthizerju in gospodarskemu svetovalcu Larryju Kudlowu naročil, naj proučita, ali bi se bilo smiselno pridružiti TPP.

Poznavalci menijo, da pridružitve ZDA TPP pod Trumpom ne bo, ker si predsednik v času zategovanja preiskovalnega obroča v zvezi s preiskavo posebnega tožilca Roberta Muellerja ne more privoščiti nove poteze, s katero bi razjezil svojo bazo, kot je to storil s podpisom proračuna za letos.

Trump je že januarja na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu podobno omenil možnost, da se ZDA pridružijo TPP, vendar potem za to ni storil ničesar. TPP je že sklenilo 11 držav, ki ne kažejo nobene volje za prilagajanje, in ZDA bi morale v primeru pridružitve sprejeti to, kar so se dogovorili drugi, tega pa Trump ne bo sprejel.

Trump je v četrtek tudi dejal, da ga pogajanja glede sprememb sporazuma o prosti trgovini v Severni Ameriki (Nafta) niti najmanj ne skrbijo. Dejal je, da dobro potekajo, čeprav ni nobenih rezultatov, obenem pa je dodal, da lahko zaradi njega trajajo večno.

Trump je med predvolilno kampanjo Nafto označil za katastrofo in napovedal spremembe. Zdaj pravi, da se nikamor ne mudi. »Poteka odlično. Ni nobenega roka. Kmetijstvo je v redu z Nafto, ki ni dobra. Naredili jo bomo dobro. Bližamo se dogovoru. Morda čez štiri tedne, dva meseca, pet mesecev, briga me,« je dejal Trump.