V Avstraliji trije mrtvi zaradi bakterije

B. F. Ž., Reuters

Canberra - V Avstraliji so zaradi zapletov, ki jih je povzrožilo bakterijsko obolenje trije ljudje umrli, 12 jih je zbolelo. Oblasti pričakujejo še več primerov bolezni.

Izbruh je povezan z melonami pridelovalca v vzhodni državi Novi Južni Wales, so sporočile pristojne oblasti. Proizvajalec, ki sicer ni imenovan, je svoje delovanje že ustavil in sprožil preiskavo, poroča Reuters.

Vseh 15 žrtev bakterije je starejših. Pristojna zdravstvena služba države Novi Južni Wales je potrdila, da so ljudje v 13 od 15 primerov pred boleznijo jedli melono. Ljudi, ki so ranljivi za listerijo, so pozvali, naj zavržejo melone, ki so jih kupili pred 1. marcem. Oblasti so javnosti zagotovile, da so bile vse okužene melone umaknjene s polic trgovin.

Pričakuje se, da bo prišlo do novih primerov bolezni, saj se lahko simptomi pojavijo tudi šest tednov po zaužitju okuženih proizvodov.

Okuženost z listerijo povzroča simptome, podobne gripi, lahko pa pripelje do slabosti, driske in okužbe krvnega toka in možganov. Bakterija pri večini ljudi ne povzroči bolezni, lahko pa pripelje tudi do smrti ljudi s šibkejšim imunskim sistemom, recimo starejših, novorojenčkov ali nosečnic.

Listerija se nahaja v zemlji, vodi in rastlinju in lahko okuži hrano kadar koli v procesu proizvodnje. Ta bakterija je v Avstraliji redka. V Južni Afriki pa je lanskega januarja prišlo do smrtonosnega izbruha, v katerem je umrlo več kot 170 ljudi.