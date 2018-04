Zuckerberg v »oboroževalni tekmi« z Rusi

Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je v torek na zaslišanju v ameriškem kongresu prevzel osebno odgovornost za zlorabo osebnih podatkov več deset milijonov uporabnikov tega družbenega omrežja in opozoril na »oboroževalno tekmo« proti ruskemu širjenju dezinformacij.

Zuckerberg je po vnaprej pripravljenem uvodnem govoru skoraj pet ur odgovarjal na vprašanja članov senatnih odborov za pravosodje in za trgovino, kjer je poskušal pomiriti vihar, ki je izbruhnil zaradi spodrsljajev na področju zasebnosti in varnosti na Facebooku.

Opravičilo

»To je bila moja napaka in žal mi je,« je dejal 33-letni milijarder. »Potrebovali bomo nekaj časa, da naredimo vse spremembe, ki jih moramo, ampak sem odločen, da jih bomo naredili prav,« je dodal.

Zuckerberg je v kongres prišel sredi škandala s podjetjem Cambridge Analytica, ki je zlorabilo podatke 87 milijonov uporabnikov Facebooka v kampanji za ameriške volitve leta 2016 na strani sedanjega predsednika Donalda Trumpa. Večina - okoli 70 milijonov teh uporabnikov naj bi bilo Američanov.

Priznal je, da Facebooku ni uspelo zaščititi omrežja: »To velja za lažne novice, tuje vmešavanje v volitve in sovražni govor kot tudi za zasebnost razvijalcev in podatkov.«

Boj proti ruskim manipulacijam

Poudaril je, da na Facebooku poteka stalen boj proti ruskim manipulacijam, katerih namen je vplivanje na volitve v ZDA in drugod. »V Rusiji so ljudje, katerih delo je poskušati izkoristiti naš sistem in druge spletne sisteme,« je dejal. »To je oboroževalna tekma. Postajali bodo boljši in tudi mi moramo vlagati, da bomo postali boljši.«

Zaslišanje je zaznamovala v določenih trenutkih napeta, v drugih pa prijazna izmenjava stališč med senatorji in Zuckerbergom o varnosti na Facebooku, sovražnem govoru in drugih vprašanjih.

Neprijetna vprašanja

Med več sto vprašanji, ki so jih senatorji zastavili ustanovitelju družbenega omrežja z dvema milijardama uporabnikov, ga je najbolj spravilo v zadrego vprašanje senatorja Dick Durbina, ki je poskušal izvedeti, kje je Zuckerberg spal prejšnjo noč. »Bi vam bilo prijetno deliti z nami ime hotela, v katerem ste bivali sinoči?« je vprašal Durbin.

Zuckerberg se je obotavljal celih osem sekund, nato pa izdavil: »Hm, oh, ne.«

»Če ste ta teden komu pisali sporočilo, bi delili z nami imena ljudi, ki ste jim pisali,« je vztrajal demokrat iz Illinoisa. Zuckerbergov odgovor je bil podoben prejšnjemu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zuckerberga danes čaka še eno zaslišanje.

Facebook sodeluje s tožilcem

Zuckerberg je dejal, da je pripravljen na ureditev tega področja, pri čemer je opozoril, da bi kompleksna pravila lahko vplivala na podjetja, ki upravljajo rastoča družbena omrežja.

»Menim, da internet postaja vse pomembnejši v življenju ljudi, in menim, da moramo opraviti celovit pogovor o tem, kakšna ureditev bi bila prava,« je dejal Zuckerberg.

Prav tako je razkril, da Facebook sodeluje s posebnim tožilcem Robertom Muellerjem, ki preiskuje vmešavanje Rusije v predsedniške volitve v ZDA leta 2016. »Naše sodelovanje s posebnim tožilcem je zaupno. Želim biti prepričan, da na javnem zaslišanju ne razkrijem česa, kar je zaupno.«

Prvi mož Facebooka bo danes nastopil še pred odboroma predstavniškega doma za energijo in trgovino.