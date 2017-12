Boljši v novo leto 2018

Scribd

V primeru, da spadate med večino Slovencev, katerih teme pogovorov se vrtijo le še okoli hrane, pijače in sodelavcev v službi, ste aplikacije Scribd nujno potrebni. Za 8,99 EUR na mesec vam je na voljo dostop do široke izbire svetovne literature in strokovnih del. Poleg knjig so na voljo tudi skoraj vse najbolj priljubljene revije. Vaša naloga je tako zgolj poiskati nekaj, kar vzbudi vašo pozornost in se prepustiti branju. Uporabniška izkušnja je izjemna, saj so besedila prilagojena za vprikaz na pametnih napravah. Med drugim je na voljo možnost spreminjanja pisave in velikosti črk. Za branje ponoči in manjšo obremenjenost oči, si lahko izberete možnost prikaza svetlega besedila na temnem ozadju. Opisan prikaz besedila je na voljo tudi pri prebiranju revij, kar ni samoumevno, saj večina podobnih aplikacij revije prikazuje v obliki PDF dokumenta. Za mesečno naročnino si lahko vsak mesec izberete tri knjige, dve audio knjigi in neomejeno število revij. Podprto je tudi shranjevanje na napravo in s tem možnost uporabe aplikacije, ko potujete v tujini. Skeptiki lahko aplikacijo za en mesec preizkusite brezplačno. Scribd je na voljo tako na OS iOS kot tudi Android.

Spendee

Izboljšanje finančnega stanja je pogosta novoletna zaobljuba za katero pa velikokrat zmanjka potrebna disciplina. Tistim med vami, ki si resnično želite sprememb, lahko pomaga Spendee. Ponuja možnost shranjevanja slehernega prihodka in odhodka ter ustrezne kategorizacije posamezne transakcije. S tem se razkrijejo vse vaše slabe navade, kot so na primer številne kavice, katerih strošek na koncu meseca bo marsikoga presenetil. Za vsako posamezno stroškovno kategorijo se lahko nastavi proračun in s tem sproti prikazuje koliko lahko še za določene izdelke ali storitve v danem mesecu zapravite. Ustvari se lahko tudi skupna denarnica in s tem ponuja vodenje družinskega proračuna ali pa starši spremljate porabo vaših otrok. Spendee ponuja brezplačnega in dva plačljiva paketa z dodatnimi funkcijami, katerih cena ne presega 3,5 EUR na mesec.



Duolingo

Že večkrat izbrana kot najboljša aplikacija leta po Googlovem izboru, ponuja povsem brezplačno učenje tujih jezikov. Izbira jezikov ni velika, vendar obsega vse, ki se na svetu najpogosteje uporabljajo. Zasnova učenja je prilagojena uporabnikovem napornem vsakdanu. Posamezne naloge redkokdaj trajajo več kot nekaj minut, zato lahko po aplikaciji posežete tudi takrat, ko na primer čakate v vrsti. Naloge od vas zahtevajo poznavanje pomena besed, pravilnega zapisa, bralnega razumevanja in tudi izgovorjave. Slednje se preverja tako, da na glas izgovorite zapisan stavek, in Duolingo pri tem oceni kako dobro ste nalogo opravili. Pred začetkom uporabe pa pomembno opozorilo. Uporabniški vmesnik aplikacije uporablja angleščino, zato je za uporabo potrebno osnovno poznavanje angleškega jezika.







Lose It!

To kar je Spendee za vaše finance je Lose It! za vaše prehranjevalne navade. Osnovni namen uporabe aplikacije je izguba teže. Pri tem določite trenutno in ciljno težo ter časovni razpon znotraj katerega si želite doseči vaš cilj. Na podlagi tega in ostalih dejavnikov, kot so spol, starost in višina, aplikacija določi optimalen dnevni vnos kalorij. Nato je vaša naloga zgolj še skrbno vodenje hrane in pijače, ki ju zaužijete čez dan. Vsaj na začetku je potrebno veliko volje, da se vsak obrok sproti vnaša, vendar pa aplikacija shrani pretekle vnose in nato več ni potrebno uporabljati tipkovnice, ampak lahko samo izbirate iz prikazanega seznama jedi in pijač. Na voljo je tudi možnost skeniranja črtnih kod, ki pride prav še posebej pri izdelkih proizvedenih v tujini.



Headspace

Meditacija in ostale tehnike sproščanja postajajo vse bolj priljubljene tudi v Sloveniji in kot nalašč se za to priporoča uporaba aplikacije Headspace. Brezplačen paket aplikacije je namenjen začetnikom, ki bi se radi z meditacijo spoznali in jo redno izvajali. Pri tem vam pomaga sogovornik, ki vas skozi posamezne seje vodi s svojim umirjenim glasom. Plačljivi del aplikacije pa je tisti, ki bo zanimiv za ustaljene izvajalce meditacije. Na voljo so različni paketi namenjenim boljšemu soočanju z nespečnostjo, stresom, anksioznostjo in ostalim pogostim težavam. Mesečna naročnina znaša slabih 8 EUR v primeru enkratnega plačila za 12-mesečno uporabo aplikacije. Headspace je na voljo tako na OS iOS kot tudi Android.



Momentum Habit Tracker

V enem izmed intervjujev je Jerry Seinfeld, prepoznavni ameriški komik, kot eno izmed skrivnosti svojega uspeha navedel zanimivo navado. Vsak dan, ki ga nameni pisanju novih šal, si v koledarju ustrezno označi. Po nekaj dnevih nastane neprekinjena veriga označenih dnevov v koledarju, ki jo ne želi več prekiniti. Na tej osnovi je zasnovana aplikacija Momentum Habit Tracker. Izberete si želeno aktivnost in v koledarju ustrezno označite dan, ko ste jo opravljali. Po nekaj dnevih nastane vizualno prikazana veriga, zaradi katere je motivacija še večja, da se jo ne prekine. Sčasoma izvajanje aktivnosti postane navada in s tem je aplikacija opravila svoje delo. Momentum Habit Tracker je brezplačno na voljo na OS iOS in Android.