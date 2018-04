Delo.si v novi, izboljšani podobi

Časopisna hiša Delo že desetletja velja za največje in najvplivnejše podjetje na slovenskem časopisnem trgu. Dnevno posredujemo najbolj verodostojne in poglobljene zgodbe iz Slovenije in sveta, relavantne novice s področja gospodarstva, politike, kulture in športa ter med prvimi odpiramo pomembne teme in oblikujemo javno mnenje. In ker gremo tudi v korak s časom, spletna stran Dela prihaja v popolnoma novi, sodobni podobi. In kakšne novosti prinaša nova stran? Izboljšano uporabniško izkušnjo, hitrejše nalaganje vsebin, bolj pregledno navigacijo po strani, prilagodljivost na vseh napravah in še boljšo vsebino z novimi rubrikami za še večjo informiranost naših bralcev.



Še naprej boste na naši strani lahko spremljali najpomembnejše novice, a v novem, sodobnem dizajnu z večjim vizualnim poudarkom in več interaktivnosti. Posebno pozornost dobivajo lokalne novice, ki jih vsak dan pokriva naša razvejana mreža dopisnikov od Primorske do Prekmurja. Na svoj račun boste na prenovljeni strani delo.si prišli tudi vsi, ki vas zanimajo lahkotnejše teme. Predstavljamo novo rubriko Magazin z novicami z rdečih preprog, zakulisja zabavne industrije in vsakdanjega življenja. Stalnica ostaja rubrika Prosti čas, namenjena vsem, ki iščete ideje za kakovostno preživljanje svojega časa – od potovanj in kuharskih receptov do najnovejših avtomobilov in nasvetov za zdrav življenjski slog. Seveda bodo tudi na novi strani našim bralcem ob prijavi na voljo vse tiskane izdaje časopisa Delo, njegovih prilog in drugih edicij, ki izhajajo pod okriljem naše medijske hiše.



Klikajte in osvojite nagrado!



Pred vami je delovna različica prenovljene spletne strani, ki si jo lahko že ogledate na spletnem naslovu http://beta.delo.si/ Prav zato, ker je to še delovna različica spletnega časopisa, se vam že vnaprej opravičujemo za morebitne napake ali težave. Veseli bomo vseh vaših komentarjev, predlogov in pripomb, saj spletni časopis delamo za vas in tudi z vašo pomočjo ga bomo lahko izboljšali. Če imate pripombo, opazite napako ali želite le pokomentirati novo stran, nam pišite na elektronski naslov beta@delo.si. Med tistimi, ki boste poslali svoje predloge za izboljšave in nam pomagali pri odpravi napak, bomo razdelili privlačne nagrade – 50 brezžičnih slušalk.



Vabljeni k ogledu in spremljanju novic.