Kamera, ki trenutke spremeni v nekaj posebnega

Samsung Galaxy S9 in S9+ prinašata povsem nova doživetja z izredno počasnimi posnetki, najboljšo kamero v svojem razredu in smeški razširjene resničnosti.

S prebujenjem narave se prebuja tudi naša želja po ujetih trenutkih, skritih v barvah prebujajočih se cvetov, pogledu na brezkončno zelene travnike in razigranosti sončnih žarkov. Letošnja pomlad bo tako nekaj posebnega. Prepustite se odličnosti najnovejših Samsung Galaxy S9 in S9+, ki ju odlikuje revolucionarna kamera, ki se prilagaja kot človeško oko. Ujemite trenutke s kamero, ki upočasni čas in vsakodnevne trenutke spremeni v nekaj posebnega.

Danes ni več ovir za fotografiranje - ne glede na uro dneva.

Tukaj je Kamera. Redefinirana

Bistvo današnjih kamer je več kot le zajemanje fotografij - so sredstvo komuniciranja in povezovanja. Uporabniki želijo pametni telefon s kamero, ki združuje najsodobnejšo tehnologijo ter se z visokokakovostnimi fotografijami in orodji, ki skupaj oblikujejo edinstveno zgodbo, tudi izražati. Razvoj kamer Galaxy S9 in S9+ sledi tem ugotovitvam - super hiter Dual Pixel senzor z izjemno procesno močjo in pomnilnikom ustvari visokokakovostno fotografijo.

Samsung Galaxy S9 in S9+, spremeni vsakodnevne trenutke v nekaj posebnega. Foto: Samsung

Dvojna zaslonka... skrita v kameri, ki premaga noč

Nova kategorija dvojne zaslonke se samodejno prilagodi močni in izjemno šibki svetlobi, podobno kot človeško oko. Svojo umetniško žilico lahko zato izrazite tudi s preklapljanjem zaslonke in vzdušja na fotografijah. Dvojna zaslonka podpira načina F1,5 in F2,4 ter je pri Galaxy S9 nameščena v glavni kameri, pri Galaxy S9+ pa v glavni širokokotni kameri.

Izredno počasni posnetki... snemajte z izredno hitrostjo

Prepustite se novi ravni izredno počasnih posnetkov in snemajte z neverjetno hitrostjo - 960 sličic na sekundo z izjemno hitrim svetlobnim tipalom. S kamero Galaxy S9 in S9+ boste upočasnili čas in vsakodnevne trenutke spremenili v nekaj posebnega. Z vključenim zaznavanjem gibanja posnemite nepozabne izredno počasne posnetke že v prvem poskusu. V videe dodajte glasbo z naključnim izborom vnaprej naložene glasbe ali izberite skladbo iz svojega seznama predvajanja. Naredite lahko tudi GIF-e s tremi stili ponavljanja: obratno, naprej ali obojestransko.

Smeški razširjene resničnosti... ustvarite animirano različico sebe

Besede ne morejo izraziti, kar lahko smeški. Povejte s svojim smeškom razširjene resničnosti. 18 nalepk se samodejno ustvari in pokaže celo paleto čustev, zato je to odličen način za izražanje med klepetom s sporočili. Smeški razširjene resničnosti uporabljajo algoritem za strojno učenje, ki temelji na podatkih in analizira 2D podobo uporabnika. Algoritem kartira več kot 100 obraznih potez, s katerimi oblikuje 3D model, ki se odraža in posnema izraze uporabnika, kot so mežik in kimanje.

Bixby... Vaš novi jaz je oddaljen le za ukaz

Bixby z odkrivanjem in prepoznavanjem objektov v realnem času generira informacije na fotografiji, ki jo zajema kamera. S funkcijo prevajanje v živo spoznajte nov svet s svojim prevajalcem v roki: kamero in v realnem času boste razumeli različne jezike. Medtem ko boste z Bixby Vision našli vse, kar vas zanima - informacije o svoji okolici, najbolj priljubljeni restavraciji, izdelku, ki ga želite imeti, ...

Samsung Galaxy S9 in S9+, ustvarite različico sebe. Foto: Samsung

Izkušnja realističnega zaslona

Pametni telefoni so pogosto tista naprava, s katero ustvarimo zabavne trenutke. Zato je Samsung razvil napravo, ki s stereo zvočniki podjetja AKG, prinaša vrhunsko izkušnjo zvoka. Ne glede na to, ali uporabnik gleda najljubši film, ali posluša najnovejši album priljubljene skupine, je zvok čist, oster in bogat. Galaxy S9 in S9+ tudi podpirata Dolby Atmos, kar daje občutek 360-stopinjskega zvoka.

Zvočno izkušnjo Galaxy S9 in S9+ dopolnjuje Samsung revolucionarni brezkončen zaslon. Prvič predstavljen pri Galaxy S8, se drzen, svetel super AMOLED brezkončen zaslon, brez motečih okvirjev, zlije s telefonom. Prilagodljiva izboljšava kontrasta omogoča uporabo telefona tudi pri neposredni sončni svetlobi.

Galaxy S9 in S9+ imata čudovito obliko, ki je posebej izdelana za boljše prileganje dlani. Kamera ne izstopa, zato je površina telefona povsem gladka. Hkrati je namestitev bralnika prstnih odtisov ergonomska, zato lahko telefon odklenete z eno preprosto kretnjo. Galaxy S9 in S9+ odlikuje brezkončni zaslon, katerega razmerje stranic zaslona 18,5:9 prinaša kinematografsko sliko, ob tem pa AKG stereo zvočniki in nadgrajeni z Dolby Atmos, nudijo čist prostorski zvok.

Povezanost, kjerkoli in kadarkoli

Ne glede na to, ali ste doma, v pisarni, ali pa na poti, boste z Galaxy S9 in S9+, ki kot prva pametna telefona podpirata novo SmartThings aplikacijo, povezani tudi z drugimi Samsung napravami in z napravami drugih ponudnikov.

Medtem, ko DeX podloga, ki predstavlja nov priklopni sistem, uporabnikom omogoča, da priključijo svoj Galaxy S9 in S9+ na večji monitor, tipkovnico in miško ter razširijo mobilno izkušnjo z izboljšanim urejanjem dokumentov ali igranjem iger na velikem zaslonu. Uporabniki lahko z uporabo DeX podloge naprave spremenijo Galaxy S9 in S9+ v sledilno ploščico.

Najboljši standard z Galaxy temelji

Kar je za druge inovativno, je pri Galaxy bistveno. Priročne funkcije, npr. vodoodpornost (Galaxy S9 in S9+ sta uvrščena v razred odpornosti IP68) in brezžično polnjenje, so majhne stvari, ki ob vsakdanji uporabi pomenijo ogromno razliko.

Občutljive podatke zaščitite pred radovednimi očmi z varnostjo, ki jo prinaša Samsung Knox. Vgrajen je v telefon od procesorske ravni naprej, zato sta Galaxy S9 in S9+ zaščitena na vseh ravneh. S priročno tehnologijo inteligentno pregledovanje, ki združuje prepoznavo obraza in branje šarenice, boste svoj telefon odklenili kjerkoli in kadarkoli. Galaxy S9 in S9+ podpirata tri različne možnosti biometrične zaščite s prepoznavanjem šarenice, prepoznavo obraza in bralnik prstnih odtisov - tako lahko uporabniki izberejo najustreznejši način za zaščito svoje naprave in aplikacij.

Ste pripravljeni na nova doživetja? Ujemite nepozabne trenutke s Samsung Galaxy S9 in S9+.