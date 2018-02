Kriptovalute: Namen je pomembnejši od znanja

Če ste v preteklih mesecih vsaj bežno spremljali družbena omrežja, ste gotovo naleteli na prikupen, a hkrati tragičen video, ki prikazuje zgodbo britanskega programerja Jamesa Howellsa, ki je v smeti pomotoma vrgel trdi disk, na katerem je imel shranjenih 7500 bitcoinov – v petek (2. 2.) bi to pomenilo približno 50 milijonov evrov. Obupani Howells je mestne oblasti Newporta, kjer je zakopan njegov zaklad, zaprosil za dovoljenje, da prebrska 350.000 ton odpadkov: koliko možnosti ima za uspeh, presodite sami.



Ljudje so se z visokih stolpnic in viaduktov metali v globino že zaradi precej manjših izgub na borzi, zato ima varnost v svetu kriptovalut, kjer se vse dogaja nepredstavljivo hitro, velik pomen. Mimogrede: noč zatem, ko je cena bitcoina 16. januarja močno padla, je objava s telefonsko številko za pomoč državljanom ZDA, ki razmišljajo o samomoru, dosegla daleč največ ogledov na spletni strani reddit.com, ki združuje pol milijona uporabnikov.



Shranjevanje kriptovalut



Trdi disk je po eni strani zelo preprosta in varna, po drugi strani pa tudi tvegana oblika shranjevanja. Še precej pogosteje, kot da ga vržemo v smeti, se mu pripeti, da neha delovati: tudi v tem primeru so kriptovalute, shranjene na njem, izgubljene. O trdih diskih in drugih, »naprednejših« oblikah shranjevanja kriptovalut (za ta namen narejene denarnice in internetni oblaki, denimo google cloud) je bilo prelitega že ogromno črnila, vsem nasvetom pa je skupna beseda varnost. »Skrb za varno lastno informacijsko okolje je zelo pomembna. Uporaba močnih gesel in dvostopenjske zaščite je nujna,« je dejal Jure Pirc, predsednik Bitcoin društva Slovenije.



To velja za vse ravni: od gesla za odklepanje namizja do pin kode denarnice. Uporaba dvostopenjske zaščite pomeni (vsaj) dvofaktorsko avtentikacijo (2FA), pri kateri morate pri prijavi poleg običajnega gesla vpisati tudi posebno kodo, ki se od časa do časa spreminja in ki jo zgenerira aplikacija na telefonu, denimo google authenticator. »Imamo internet, ki je neskončen vir znanja, začnimo ga uporabljati. Pričakovati, da bo nekdo usvojil novo tehnologijo ob popoldanski kavici, je absurd. Ure in ure materiala so na voljo samo na youtubu, pa še to govorim o nasvetih le enega strokovnjaka,« je Pirc poudaril pomen ozaveščenosti in posredno zažugal tistim, ki »kriptosvet« jemljejo preveč neresno.



Tudi televizija je prišla v širšo rabo



Kajti morebitne kraje so v resnici majhen problem v primerjavi s človeško naivnostjo in pohlepom. Matjaž Rakovec iz ekipe InsurePal, prve platforme za zavarovanje, ki deluje na tehnologiji blockchain, trdi, da je namen pomembnejši od natančnega poznavanja tehnologije. »Ni potrebe po natančnem razumevanju tehnologije. Televizija je prišla v širšo rabo, čeprav ni vsak uporabnik do potankosti razumel, kako deluje. Pomemben je namen. Če pozna trenutno veljavno zakonodajo in je seznanjen s tveganji, ki jih prinašajo kriptovalute, lahko investitor hitro ugotovi, ali so investicije v sfero blockchain primerne za njegov profil.«