Nič ni zastonj, tudi sodobne komunikacije nekaj stanejo

Slovenijo in njene mobilne operaterje v prihodnjih letih čaka še precej dela, če se želijo prilagoditi novostim, ki jih prinaša omrežje 5G. »Operaterji bomo v prihodnjih letih prisiljeni postopoma ugašati stare tehnologije, ker bo nemogoče učinkovito in zanesljivo upravljati (pre)več generacij tehnologij hkrati,« napoveduje Matjaž Beričič, direktor jedrnega omrežja v Telekomu Slovenije.



Ta teden ste projekt iCirrus, s katerim razvijate omrežje 5G, zagovarjali pred evropsko komisijo. Je bil zagovor uspešen?



Da, tako zagovor kot projekt sta bila zelo uspešna. EK je z rezultati našega projekta, pa tudi sicer, zadovoljna, kar dokazuje razpis novih programov financiranja, namenjenih postavitvi prvih pilotnih projektov 5G, ki sledijo omenjenim raziskavam.



Značilnost omrežja 5G bo povezovanje z drugimi pametnimi napravami. Kaj vse še dela to omrežje »ključno za prehod v kibernetsko družbo«?



Glavna značilnost omrežja 5G je podpora najrazličnejšim komunikacijskim napravam in storitvam, to pomeni vse od klasične komunikacije, ki jo poznamo danes, do časovno in varnostno kritičnih komunikacij ter velikega števila razpršenih senzorjev, katerih pomen je že zdaj čedalje večji. Vse to mora podpirati enotno omrežje in s tem zagotavljati povezljivost vseh naštetih segmentov. To je velik izziv, ki ga operaterji z uvajanjem najsodobnejših tehnologij postopoma rešujemo. Naša želja je, da bomo v vsakem trenutku sposobni hitro ponuditi navidezno omrežje in brezžično povezljivost med različnimi lokacijami, končne naprave na težko dostopnih mestih bodo lahko dolgo delovale, ob tem pa bo ključno zagotavljanje varnosti ves čas. Omrežje bo tudi odprto za vse pod enakimi pogoji, saj bo drugače zelo težko doseči potrebno ekonomijo obsega, še posebej v Sloveniji. Kar pomeni, da bi bilo z vidika države smiselno čim manj drobiti frekvenčni prostor na fizično izolirane pasove, saj bo tehnologija omogočala virtualizacijo dostopov.



To bo terjalo visoke zmogljivosti naše infrastrukture. Kako se bo slovenski trg prilagodil novemu omrežju? Kaj bo treba spremeniti, da bo omrežje nemoteno delovalo?



Slovenski trg je zelo dinamičen, hitro odziven in z navdušenjem sprejema tehnološke novosti – verjetno govorimo o enem od področij, poleg športa, na katerem nič ne zaostajamo za najboljšimi v svetu. Sicer pa se omrežje ne bo spremenilo čez noč, postopoma bomo povečali zmogljivosti v smeri 5G, ko bo tehnologija dobro preizkušena in zrela. Zmogljivost komunikacijske infrastrukture se že nekaj časa neprestano povečuje, uvajajo se vedno nove funkcionalnosti, ki sledijo vedno večjim potrebam končnih uporabnikov. Verjamemo, da se bo ob novem omrežju razvil trg interneta stvari (IoT), kar bo zelo odprt ekosistem. V Telekomu se na to pripravljamo, seveda pa bo treba marsikaj spremeniti, in sicer: močno nadgraditi naše transportno omrežje, za kar imamo odlične temelje, saj nenehno premišljeno vlagamo vanj; jedrno omrežje v celoti transformirati na tehnologijo »cloud«; preizkusiti in izbrati ter uvesti najboljšo možno radijsko tehnologijo ter vzporedno verificirati terminalsko opremo; odpreti razvojno okolje s platformo IoT ter vzporedno nadzor delovanja omrežja usposobiti za obvladovanje nove tehnologije, s poudarkom na kibernetski varnosti. Ne nazadnje bo treba izobraziti tako trg kot naše zaposlene ter pridobiti nove, mlade, nadobudne kadre. Tudi država bo morala, skladno z akcijskim načrtom evropske komisije 5G, pravočasno pod razumnimi tehničnimi in komercialnimi pogoji omogočiti ustrezne radijske frekvenčne pasove.



Če sem prav razumel, bo 5G pocenil prenos podatkov, ker bodo naprave neposredno komunicirale med seboj, namesto da bi se najprej povezale z bazno postajo. Bodo to pocenitev občutili tudi uporabniki ali se bodo stroški povečali na kakšnem drugem področju in bo zato cena storitev mobilnih operaterjev ostala enaka?



Ne, to ne drži v celoti. Komunikacija naprav med seboj je samo eden izmed možnih uporabniških primerov. Največkrat to seveda ni mogoče. Tu si moramo naliti čistega vina: padanje cen mobilnih komunikacij se bo v Evropi ustavilo ali pa se bo popolnoma ustavil razvoj. Evropa že tako precej zaostaja za Azijo in Ameriko, kjer so trgi tudi v resnici, ne le na papirju, enostavno bolj pripravljeni na vlaganja v razvoj. Treba je vedeti, da nič ni zastonj in da sodobne komunikacije tudi nekaj stanejo.



Kako se bo za uporabnika spremenila kombinacija cene, količine prenosa ter kakovosti in zanesljivosti prenosa?



Za konkretne napovedi, kakšne paketne novosti bo prinesla uvedba 5G, je še prezgodaj, saj še ni dovolj znano niti, kateri načine uporabe se bodo v praksi uveljavili in kakšni bodo poslovni modeli zanje. Bodo pa uporabniki z uvedbo tehnologij 5G vsekakor na boljšem, saj bo na voljo ekosistem, preko katerega bo mogoče ponuditi storitve, ki jih danes ni mogoče zagotoviti. Nedvomno je zaradi eksponentne rasti komunikacijskega prometa na določeni točki ceneje vlagati v sodobno tehnologijo kot v kapacitete stare tehnologije, ki ima tudi omejitve; posledično je za uporabnike nova tehnologija cenejša in varnejša izbira. Zato v zadnjih letih tako mi kot proizvajalci terminalne opreme uporabnike spodbujamo, da opustijo rabo starih tehnologij, kot je 3G, in preidejo na 4G. Večina uporabnikov pri nas je to že storila, saj je tudi uporabniška izkušnja za enako – ne za višjo – ceno bistveno boljša. Operaterji bomo v prihodnjih letih tudi prisiljeni postopoma ugašati stare tehnologije, ker bo nemogoče učinkovito in zanesljivo upravljati (pre)več generacij tehnologij hkrati.