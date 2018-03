Odlogiraj se: Kako pametni telefoni vplivajo na naše delo

Franja Gros

Pametni telefoni so postali sestavni del našega vsakdanjika; so odlična sredstva, če jih le znamo uporabljati pravilno in uravnoteženo, saj nam omogočajo učinkovitejše komuniciranje, reševanje problemov in hitrejše pridobivanje informacij.



Ker so pametni telefoni postali del našega vsakdanjika, si verjetno vsak v službi kdaj vzame sekundo ali dve, da pogleda na svoj pametni telefon, ali je kdo klical, poslal sporočilo ali pa objavil kaj na družbenih omrežjih. Z njimi si tudi krajšamo čas, predvsem v situacijah, kjer je delo monotono in ponavljajoče. Velikokrat se verjetno niti ne zavedamo, kako pogosto sežemo po njih.

Delodajalci in delavci se soočajo z izzivi osebnih mobilnih telefonov v službi; po eni strani nam koristijo za dosegljivost in komunikacijo, po drugi strani pa predstavljajo motnjo in lahko vplivajo na delovno produktivnost.

Prednosti pametnih telefonov so nedvomno te, da nam omogočajo lažjo in hitrejšo dostopnost informacij, kjerkoli in kadarkoli, ter hitro odzivnost in komunikacijo s sodelavci, nudijo pa nam tudi uporabo različnih aplikacij, s katerimi si lahko olajšamo delo.

Pametni telefoni pa lahko povzročijo tudi različne težave oziroma nevšečnosti, če jih uporabljamo neprevidno ali pretirano, še posebej v delovnem okolju, ki od nas zahteva popolno zbranost, miselno prisotnost in koncentracijo. Slabosti so predvsem, da nam vsebine hitro preusmerijo pozornost iz prvotnega dela na področja, ki niso povezana z delom. Različne raziskave so pokazale pozitivne vplive pametnih telefonov (hitrejša komunikacija in uporaba applikacij, itd.) in tudi negativne (vpliv na kognitivno preusmeritev in distrakcijo zaposlenih pri njihovem delu in s tem povečanje možnosti za napake). Oseba tako preklaplja z enega področja na drugo, in čim dlje se ukvarja z nečim drugim, težje in počasneje se ponovno vključi nazaj v delo »tukaj in zdaj«. Prav tako telefoni predstavljajo vir bakterij, kar je v določenih službah (na primer zdravstvo, laboratoriji ...), kjer je potrebno čisto ali sterilno okolje, nedopustno.

Pametni telefoni so prodrli tudi v situacije in službe, ki po svoji naravi zahtevajo pogosto popolno pozornost, kot so na primer vožnja, pilotiranje, delo v operacijskih dvoranah, delo s hrano, delo z otroki, upravljanje različnih strojev, delo v laboratoriju ...

Čedalje večja pozornost je zato usmerjena na vplive osebnih pametnih telefonov na naše delo in delovno produktivnost, vpliv na sodelavce, varnost pri delu ter varnost zaupnih podatkov. V takšnih službah, ki zahtevajo popolno kognitivno/miselno prisotnost in zbranost, lahko še tako majhna distrakcija vpliva na potek dela in na končni rezultat, ki lahko v najhujših primerih ogrozi tudi zdravje in življenje posameznika in drugih navzočih.

Po podatkih raziskav (A. J. Boquet, 2017) osebni pametni telefoni najbolj negativno vplivajo na delovno produktivnost, zbranost in natančnost, kar posledično vpliva na slabšo kakovost dela oziroma izdelka. Druge negativne posledice so vključevale tudi manjše zadovoljstvo med delavci, ker so drugi morali prevzeti delo sodelavcev, ki so zaradi distrakcije delo slabo opravili oziroma ga niso dokončali. Negativno vplivajo tudi na odnose med nadrejenimi in podrejenimi ter na večje število zamujenih rokov (raziskavo je opravila organizacija The Harris Poll, 2016).

Priporočila za uporabo osebnih pametnih telefonov na delovnem mestu

Rešitev ni v popolni prepovedi telefonov v službi, ker bi s tem le vzbudili nezadovoljstvo med delavci, pač pa uravnoteženost. V delovnem okolju je treba tudi za osebne naprave vzpostaviti organizacijske smernice, ki jasno narekujejo uporabo tehnologije na delovnem mestu. Namen tega je, da nam tehnologija olajša delo in pomaga pri njem ter da zmanjšamo morebitne vplive, ki bi lahko negativno vplivali na naše delo. Vsak delodajalec ima zato svoja pravila, ki naj bi bila prilagojena delu in delovni zahtevnosti.

Ljudje dajemo zgled drug drugemu tudi na delovnem mestu. Z jasnimi pravili bodo tako vsi vedeli, kje, kdaj in v katerih primerih je uporaba dovoljena in kdaj ni, s tem so zaščiteni zaposleni, delodajalci in tudi službeni občutljivi in zaupni podatki.

Poudarki:

● Zdrava in zmerna uporaba spleta ter naprav predstavlja sodoben izziv za celotno družbo, delodajalce in delavce.

● Pametni telefoni so zasnovani tako, da posameznika pritegnejo in vzbudijo njegove osnovne čute, s tem ko se zasveti (vid), zavibrira (dotik) in zazvoni (sluh), ko npr. pride sporočilo. Če nimamo nadzora in samonadzora, lahko hitro oblikujemo nezdrave navade, ki lahko prerastejo v zasvojenost.

● Vsakič, ko nekdo preusmeri pozornost s svojega dela na pametni telefon, naredi prostor za napake.

● Kjer se pametni telefoni uporabljajo za potrebe dela, so potrebne organizacijske smernice, ki jasno narekujejo njihovo uporabo, saj se moramo zavedati pozitivnih in negativnih vplivov pametnih telefonov.

Franja Gros, univ.dipl.psih., svetovalka pri Logoutu, franja.gros@logout.si