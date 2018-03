Odslej do filmov, glasbe ... po vsej EU

Ljubljana – Aprila začne veljati uredba EU, ki bo evropskim državljanom, ki v svoji matični državi kupijo ali se naročijo na vsebine, kot so filmi, športni prenosi, glasba, e-knjige in igre, omogočala dostop do teh vsebin tudi med potovanjem ali začasnim bivanjem v drugi državi EU.



Največje koristi nova direktiva zagotovo prinaša uporabnikom. Doslej je bila namreč zaradi varovanja avtorskih pravic uporaba aplikacij, ki omogočajo eno izmed storitev pretočnega videa, zakonsko omejena na območje Slovenije, pojasnjuje Jernej Tovornik, ki je v podjetju A1 vodja skupine za medijske vsebine in storitve. Hkrati dodaja, da z novo direktivo ta omejitev odpade, pri čemer pa gre seveda le za osebno uporabo. »Naročnik bo moral skleniti naročniško razmerje v Sloveniji in se izkazati kot rezident Slovenije, potem pa bo lahko storitev uporabljal v katerikoli državi članici Evropske unije.«



Še vedno zatemnjene športne vsebine



Ponudniki storitev spletnih vsebin bodo lahko svojim uporabnikom ponujali čezmejno prenosljivost spletnih vsebin, pri čemer jim ne bo treba pridobiti licenc za druga ozemlja, kjer ti naročniki začasno bivajo, vendar bodo morali storitev v drugih državah članicah zagotoviti na enak način kot v državi članici naročnikovega prebivališča.



Uporabnik, ki je v Sloveniji naročen na storitve Netflixa, bo tako imel dostop do istih vsebin kjerkoli v EU, saj ne bo več regionalno omejen. Znotraj EU bomo lahko spremljali športne dogodke, filme ali pa poslušali glasbo, ki je bila sedaj omejena zgolj na državo, kjer je uporabnik sklenil pogodbo. »Še vedno bo ostal problem zatemnjevanja športnih vsebin, kjer so v igri veliki denarji iz oglaševanja in televizije plačajo pravice glede na število gledalcev,« opozarja Dalibor Cerar, internetni strokovnjak iz podjetja KABI. Prav tako opozarja, da so specifičen problem tudi obmejna območja, na primer slovenska manjšina v sosednjih državah, kjer bi radi gledali prenos s slovenskim komentarjem, vendar imajo italijanski IP-naslov, kar jim ne omogoča gledanja slovenskega programa.



Do vsebin Voyo po vsej Evropi



Rezidenti Slovenije bodo lahko od 1. aprila v vseh državah Evropske unije spremljali vse vsebine, ki jih ponudnik Pro Plus ponuja prek spletne videoteke Voyo. Doslej so bile te vsebine omejene na lastno originalno produkcijo, zdaj pa bodo na voljo vse vsebine, ki so na voljo naročnikom Voyo. To velja tudi za prenose športnih dogodkov in ekskluzivnih vsebin, kot so prenosi boksarskih spektaklov, UFC, kvalifikacije moto GP …



Tisti uporabniki, ki niso rezidenti Slovenije, pa po uredbi niso upravičeni do spremljanja tujih vsebin zunaj Slovenije, tako da bodo lahko v tujini spremljali le okrnjeno programsko shemo Voyo, to je enako kot doslej. Kot poudarjajo v Pro Plusu, pa je kar 99 odstotkov naročnikov Voyo rezidentov Slovenije.



Jernej Tovornik, vodja skupine za medijske vsebine in storitve v A1, pojasnjuje, da gre z vidika operaterjev pri tovrstnih spremembah ponavadi bolj za nastavitve in spremembe splošnih pogojev poslovanja ter stroškov, povezanih s samo distribucijo signala. Za ukinitev omejevanja dostopnosti pa dodatne investicije v opremo niso potrebne. Bo pa po pričakovanjih hkrati z uporabo storitev pretočnega videa v državah EU dodatno narasel tudi prenos podatkov v gostovanju, ki se je krepko povečal že ob uvedbi novih pravil o mobilnem gostovanju v državah Evropske unije. Čeprav bo omrežje wi-fi verjetno ostalo osnovni način uporabe storitev pretočnega videa, bi nova regulacija tako lahko vplivala tudi na povečanje stroškov operaterjev zaradi pogostejše uporabe mobilnih storitev v tujini.



Kako to vpliva na avtorske vsebine, ki jih ponujajo različni TV-programi? Kako se bodo na to odzvali ponudniki, ki plačujejo drage licenčnine za prenose nogometa, Formule 1 itd.



Sprememba te regulative na samo retransmisijo neposredno ne vpliva. Tako na primer ne omogoča, da bi operaterji ponujali našo primarno storitev IPTV v drugih državah. V A1 ostajamo ponudnik na območju Slovenije. Le gledalec, ki je svojo storitev naročil in plačal tu, jo bo izključno za svoje lastne potrebe lahko uporabljal tudi v tujini. Ponujanje storitev prek meja je bilo seveda že sedaj možno, vendar z urejenimi vsemi avtorskimi pravicami za državo, v kateri se je storitev ponujala.



Kaj se bo zgodilo z vsebinami, ki sedaj niso bile na voljo v Sloveniji (primer Netflix in House of Cards, ki prvih nekaj mesecev nista bila dostopna v Sloveniji), pa so to uporabniki reševali z uporabo VPN-povezav v države, kjer so bile vsebine dostopne?



Tudi na tem področju večjih sprememb ni pričakovati. Ponudniki storitev pretočnega videa, ki storitve ponujajo v Sloveniji, morajo imeti urejene avtorske pravice za območje Slovenije. Če slovenski rezident sklene naročniško razmerje v Sloveniji, bo imel kjerkoli v tujini na razpolago iste vsebine kot doma, ne pa tudi vsebin iz druge države. Na primer, če ima naročnino za določeno storitev sklenjeno v Sloveniji, bo tudi v Nemčiji videl slovenski izbor in ne nemškega, čeprav je ta širši.



Kaj nova uredba pomeni za uporabnike A1?



Obe naši storitvi, tako A1 NOW kot Mobia TV, bosta delovali v tujini. Gledalci bodo tako lahko v tujini gledali celotni naročeni paket, ki je podprt v izbrani aplikaciji. Verjetno bo za uporabnike zelo zanimiva tudi uporaba vmesnikov, kot je npr. Chromecast, ki omogočajo predvajanje vsebin z mobilnih naprav na televizijski sprejemnik.