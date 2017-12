Pametna omrežja za zanesljivejšo oskrbo z električno energijo

Poleg tega se povečuje delež obnovljivih virov električne energije, ki s seboj prinašajo določene nove specifike na področju električnih omrežij.

Zaradi novih okoliščin v oskrbi z električno energijo je potrebno električna omrežja prilagoditi na te nove razmere, če želimo zagotoviti varno in zanesljivo oskrbo. Pri optimizacij in prilagajanju delovanja električnih omrežij, nam lahko pomagajo pametna omrežja (smart grid). Cilj pametnih omrežij je oblikovanje sistema proizvodnje, transporta in distribucije električne energije, ki bo zadovoljeval zahteve novih uporabnikov, kot so na primer tudi polnilne postaje za električne avtomobile.

Zaradi vključevanja čedalje večjega števila novih uporabnikov v električno omrežje ter na drugi strani vključevanja velikega števila nepredvidljivih virov električne energije, predvsem sončnih elektrarn, je med porabniki in viri potrebna nenehna regulacija. Ravno to, pa nam zagotavljajo Smart Grid transformatorji.

Veliki prihranki

Da bi bili današnji distribucijski energetski sistemi učinkovitejši, bi bilo potrebno distribucijske sisteme digitalizirati. Platforma družbe Schneider Electric EcoStruxure Grid z digitalizacijo distribucijskega sistema omogoča:

• Povečanje operativne učinkovitosti za 25 %.

• Zmanjšanje stroškov vzdrževanja za 20 %.

• Povrnitev investicije v 3-5 letih.

Schneider Electric je mednarodno podjetje, specializirano za upravljanje z energijo. Posluje v več kot 100 državah sveta in nudi celovite rešitve za celotno paleto tržnih segmentov. Schneider Electric ima edini na svetu modularni sistem za vodenje pametnih omrežij, ki uporabnikom omogoča, da izberejo le tiste module, ki jih potrebujejo. Vsekakor, pa lahko sistem v vsakem trenutku nadgradijo z dodatnimi moduli.