Posluh za ljudi je ključ do dobre digitalne komunikacije

»Olimpijske igre so privilegij, ne pravica,« pravi Alja Pahor, ki je pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) odgovorna za komunikacijo prek družbenih omrežij. Zato so v krovni slovenski športni organizaciji želeli dogodek približati »navadnim ljudem« in jim omogočili, da po facebooku sodelujejo pri izbiri zastavonoše na otvoritveni slovesnosti, kar se je pozneje izkazalo za slabo odločitev.



Alja Pahor bo v prihodnjih dveh tednih skrbela za digitalno komunikacijo med Pjongčangom in Slovenijo. Časovna razlika ji kvečjemu koristi, saj bo imela več časa za pripravo objav.



Letos ste se odločili, da boste zastavonošo na otvoritveni slovesnosti izbirali po facebooku. To je bilo nekaj novega v svetovnem merilu.



Družbena omrežja so postala primarni vir informacij, uporabnikom pa najhitreje in najlažje dosegljiva. Skoraj ni prebivalca, ki ne bi imel (vsaj) enega pametnega telefona. Komunikacija je iz osebne prešla v »digitalno«. Žalostno, a tako je. Ideja o zastavonoši je prišla spontano, kot možnost, da sledilcem omogočimo sodelovanje pri največjem športnem dogodku na svetu. OI so namreč privilegij in ne pravica. Malokomu uspe tak podvig. Drugi, ki smo zraven, imamo to čast, da jih lahko podpiramo in spodbujamo, vsak s svojim znanjem, vsak na svojem področju. Želeli smo vsaj malce približati olimpijskega duha in možnost sodelovanja »navadnih ljudi«. Žal smo kaj kmalu ugotovili, da določen odstotek ljudi na to, o tem sem še vedno prepričana, enostavno ni bil pripravljen.



Kako ste sprejeli pogrom nad Jakovom Fakom na družbenih omrežjih?



Najprej nas je zabolelo. Bilo nas je sram. Hvala bogu, da si Jakov reakcije Slovencev, ki so bile v veliki manjšini, ni vzel preveč k srcu. To je bilo za nas najpomembnejše. Edino, kar šteje, sta Jakova osredotočenost in mir v sklepnih pripravah na olimpijske igre. Tistim malim Slovenčkom, ki so modrovali o njegovi primernosti za zastavonošo, so najbolje odgovorili drugi Slovenci, ki so na različnih platformah plebiscitarno podprli našega šampiona.