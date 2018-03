Približali se bomo uporabnemu omrežju za internet stvari

Slovenski mobilni operaterji ne spijo, ampak že preučujejo, kaj jim bo prineslo novo mobilno omrežje 5G. Kaj trenutno počno v A1, smo vprašali Matjaža Prvinška, vodjo oddelka za načrtovanje omrežja, in Žigo Kavklerja, višjega eksperta za načrtovanje in optimizacijo radijskega omrežja.



Omrežje 5G bo omogočilo višje hitrosti, kar bo konkretno spremenilo svet IoT (internet stvari). Katere so še njegove prednosti? Kakšne hitrosti bomo lahko dosegli?



Zmotno je mišljenje, da bodo vsa omrežja 5G grajena za visoke hitrosti. Glede na to, kakšnemu tipu aplikacije so namenjena, jih delimo v tri glavne stebre. Prvi se nanaša na optimizacijo končne porabe energije (naprave lahko delujejo tudi do deset let, brez menjave baterije), njihova cena je zelo nizka, tudi hitrosti so nizke, ker visoke običajno niso potrebne in ker je število naprav, ki jih omrežje zmore podpirati, zelo veliko. Glavna predstavnika sta NB-IoT in LTE-M. Drugi steber so omrežja, ki so mišljena za kritične aplikacije, denimo avtomobilska omrežja, veliko se govori o aplikacijah na daljavo (na primer operacije na daljavo). Bistvo teh omrežij je, da zagotavljajo storitve skoraj v realnem času. Najbolj bistveni zahtevi pri aplikacijah sta nizka latenca in velika zanesljivost delovanja. Latenca naj bi bila manjša od ene milisekunde. Trenutna omrežja LTE dosegajo latenco deset milisekund ali več. Tretji steber uporabnikom zagotavlja ekstremne hitrosti. Najvišje naj bi presegale deset gigabajtov na sekundo, v vsakem trenutku pa naj bi uporabnik dosegal 100 megabajtov na sekundo. Kapaciteta celičnih omrežij se tako znatno poveča. Prednosti omrežja 5G je torej veliko, bistveno pa je, katero storitev želimo zagotavljati oziroma katere bodo uporabniki množično uporabljali.



Ali bomo lahko stacionarne priključke doma zamenjali z modemi 5G?



To bosta v praksi pokazala čas in tehnologija, teoretične hitrosti vsekakor govorijo temu v prid.



Kaj to pomeni za končnega uporabnika?



Omrežje 5G je treba gledati skozi aplikacijo, ki ji je namenjeno. Omrežja NB-IoT bodo sčasoma lahko pokrivala večino naprav in uporabniki bodo tako videli in nadzorovali njihovo delovanje. Po drugi strani pa lahko avtomobilska omrežja popolnoma spremenijo naš način vožnje. Trenutno je v zvezi s tem kar nekaj odprtih opcij, kako bodo izvedena. Poleg tega se pričakujejo zelo visoke hitrosti, ki jih bo uporabnik lahko dosegal. Če pa se posvetimo še preostalim vertikalam, ne nujno povezanim z uporabnikom, je treba omeniti: zdravstvo, sodobne tovarne in optimizacijo porabe energije. Tukaj pričakujemo veliko novosti.



Glede na to, da je bilo že pred časom uspešno izvedeno testiranje v laboratoriju in so tudi nekateri operaterji že testirali omrežje 5G – kdaj se boste pri A1 tega lotili?



Trenutno izvajamo pilotni projekt v enem od večjih slovenskih mest, in sicer nas zanimajo predvsem način gradnje, akvizicija in stroški lokacij, porabe energije ter uporaba alternativnih prenosnih tehnik.



Kaj sprememba tehnologije pomeni za mobilnega operaterja?



5G je nekakšno logično nadaljevanje omrežja LTE. To je kratica za Long Term Evolution (dolgoročna evolucija) in je v zasnovi postavljeno tako, da je skalabilno. Širitev kapacitet z dodajanjem nosilcev na obstoječih makrolokacijah je že danes praksa in bo še kar nekaj let. Za drastične potrebe kapacitetnih širitev je predvidena uporaba majhnih celic na visokih frekvencah z velikimi pasovnimi širinami. Pričakujemo, da bo teh omrežij veliko zlasti v večjih mestih.



Nekatere napovedi kažejo, da naj bi bili prvi telefoni 5G na voljo še letos, bolj verjetno pa v prvem četrtletju 2019 – kdo ga bo prvi predstavil?



Kdaj bodo naprave, ki podpirajo tehnologijo 5G, na voljo v Sloveniji, je odvisno predvsem od njihovih posameznih proizvajalcev.