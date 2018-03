S kom varam kindle

Lani je prodaja elektronskih knjig padla kar za sedemnajst odstotkov, prodaja dobrih starih papirnatih pa je porasla za osem. Vprašanje, ali elektronske ali papirnate knjige, se mi je vedno zdelo nesmiselno, saj tisti ljudje, ki veliko berejo, posegajo po obeh. A v zadnjih nekaj letih moj kindle sameva, tudi jaz očitno postajam del omenjene statistike. Zakaj?



Prvi kindle sem za darilo dobila nedolgo po tistem, ko ga je Jeff Bezos leta 2007 prvič predstavil javnosti in obljubljal, da bo odslej v svetu knjig vse drugače. Bil je lep, eleganten, pameten in preprost. Tudi če sem se znašla na samotnem otoku brez interneta, sem lahko iz babilonske knjižnice Amazona naročila knjigo in jo dobila le v nekaj sekundah, in ko sem se nekega poletja ravno navduševala nad pametnimi in zabavnimi knjigami Billa Brysona, sem jih strastno naročala drugo za drugo.



Kindle je šel z mano na potovanja, zabaval me je na medcelinskih letih in se valjal po morskem pesku. Všeč mi je bilo, da je shranil vse moje najljubše citate iz knjig, da mi je razložil neznane besede, da sem si lahko naročila prva poglavja knjig in okusila, ali me vznemirijo in zanimajo. Čeprav se zdaj že pojavljajo zgodbe o tem, da se tega preverjanja prvih poglavij pisatelji vedno bolj zavedajo, zato ga do popolnosti izpilijo, ga napolnijo s suspenzom in zanimivo intonacijo, da bi le začarali bralca in ga prepričali, naj kupi celo knjigo.







Stari dobri kindle z Jamesom Joyceem na naslovnici. Foto: Blaž Samec/Delo

Kaj pogrešam?



Pred nekaj leti je baterija zdaj že retro kindla izdihnila in iz silicijeve doline sem naročila nov model, modernejši. Takoj mi je šel na živce. Deluje le, če si priključen na omrežje, tako da naročanje knjig na neobljudenih otokih odpade, ves čas mi ponuja knjižne predloge, za katere meni, da bi me lahko zanimali, in nikoli jih niti približno ne ugane, rad me spodbuja, naj se pridružim kakšni od skupin bralcev, ki jih zanimajo iste teme kot mene – mi niti na misel ne pride –, ves čas mi pošilja reklame. Tako sva si kot tujca in najbolj mu zamerim prav to, da me ne pusti pri miru, ko berem, ker to je vse, kar si želim od dobrega bralnika. Branje je samota in izključenost iz sveta v najlepšem in najboljšem pomenu.



Vedno bolj mi postaja jasno tudi to, da so elektronske knjige v primerjavi s papirnatimi izjemno drage, ponavadi stanejo le nekaj evrov manj kot tiste s trdimi platnicami. To, kar zelo pogrešam, ni le zapeljivi vonj papirja in lepila, ampak tudi naslovnice, ki so vedno nekaj, s čimer potem povezujem zgodbo romana. Naslovnica je kot obraz in neko knjigo po stanovanju iščem kot znanca na ulici. V kindlu so vse knjige skrite v eno veliko gmoto in mnogokrat se mi zgodi, da naročim nov roman, ga začnem brati in potem pozabim nanj, namesto da bi me s svojo fizično pojavnostjo nekje blizu postelje, kamor zlagam napol prebrane knjige, vabil, naj ga spet primem v roke. Moje knjige nikoli ne ostanejo nedolžne; po njih pišem, si delam zapiske, jih podčrtujem, na zadnje bele strani pišem začetke člankov, ideje za naslove, in potem ko jih čez nekaj časa spet berem, se vsega spomnim – tega, zakaj mi je bil kakšen stavek všeč, kaj sem v tistem času še brala. Popisana knjiga je kot časovni stroj.





Novi kindle, ki ves čas ponuja knjižne predloge, za katere meni, da bi nas lahko zanimali. Foto: Blaž Samec/Delo

Pri elektronskih različicah mi vedno manjka geografija knjižnih strani, saj pri klasičnih natančno vem, na kateri strani, zgoraj ali spodaj, sem prebrala nekaj zares zanimivega, in to tudi takoj najdem.Kindle nikoli ni bil le elektronska knjiga, ampak predvsem naprava za prodajo knjig. Zdaj je še mnogo več. Bezos in prijatelji natančno vedo, katere knjige ljudje preberejo do konca in katere ostanejo neprebrane. Bodo lahko zaradi teh podatkov ustvarili recept za uspešnico, tako kot zdaj ustvarjajo pop glasbo? Bodo knjige ukrojene po okusu bralcev?Knjigoekonomista, ki je veljala za eno najbolj prodajanih poljudnih knjig zadnjih nekaj let, je menda do konca prebralo borih 2,4 odstotka bralcev. Prav tako se je čez debelo knjigo Lišček Donne Tartt, ki je prejela pulitzerja, prebilo veliko manj vztrajnežev, kot so predvidevali literarni kritiki.Kot navaja, so pred leti naredili raziskavo, katere žanre bralci v različnih državah največkrat preberejo do konca. To so predvsem ljubezenske zgodbe in kriminalke. Zanimivo je, da to mnogokrat sploh niso nagrajene in znane knjige velikih založniških knjig, za katerimi stoji cela promocijska mašinerija, ampak so izšle v samozaložbi. Tak primer je triler, ki ga je v Veliki Britaniji kar 83 odstotkov bralcev prebralo od začetka do konca. Seveda je avtorico, ki nese zlata jajca, pod okrilje takoj vzel Amazon. Tudi otroške elektronske knjige se pri mladih bralcih nikoli niso prijele, čeprav je Amazon prav zanje razvil posebno napravo, imenovano kids bundle.Morda je odgovor, zakaj prodaja elektronskih knjig usiha, zelo preprost – ker ljudje vsak dan strmimo v toliko različnih elektronskih naprav, da je pogled v papir, napolnjen z natisnjenimi črkami, pravi balzam. Sicer pa nič ni lepšega kot obiskati dobro založeno knjigarno in jo zapustiti s polno torbo novih knjig. Knjiga je, kot je zapisal, v zgodovini človeštva neprekosljiva popolnost, in nič ni narobe, če je kindle nekje blizu, ker človek vedno potrebuje rezervo.