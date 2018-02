Spletni kriminalci lani povzročili za 600 milijard dolarjev škode

Hekerji iz Rusije in Severne Koreje najpogosteje napadejo finančne institucije, kitajski so najbolj aktivni pri spletnem vohunjenju.

Washington – Spletni kriminalci so lani povzročili za 600 milijard dolarjev škode, kaže raziskava podjetja Mcafee in ameriškega centra za strateške in mednarodne študije CSIS. Hekerji iz Rusije in Severne Koreje so tisti, ki najpogosteje napadejo finančne institucije, medtem ko je Kitajska najbolj aktivna na področju spletnega vohunjenja.

Raziskovalci so ugotovili, da je kraja intelektualne lastnine lani predstavljala okoli eno četrtino stroškov spletnega kriminala. Najhitreje naraščajoč je kriminal prek izsiljevalskih virusov, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

»Digitalni svet je preoblikoval skoraj vse vidike naših življenj, vključno s tveganji in kriminalom, tako da je kriminal bolj učinkovit, manj tvegan, bolj dobičkonosen, še nikoli pa ga ni bilo tako lahko izvajati,« je ocenil direktor za tehnologijo pri Mcafeeju Steve Grobman.

»Naša raziskava je izpostavila dejstvo, da je Rusija vodilna v kibernetskem kriminalu, kar odraža sposobnosti njene hekerske skupnosti in njeno preziranje organov pregona v zahodnih državah,« je dodal prvi mož CSIS James Lewis. »Severna Koreja je druga v vrsti, saj država uporablja kraje kriptovalut za financiranje svojega režima,« je dodal.

Število centrov kibernetskega kriminala se ob Severni Koreji občutno povečuje tudi v Braziliji, Indiji in Vietnamu, je dejal Lewis.

Raziskava je sicer nakazala rast škode iz naslova spletnega kriminala. Za leto 2014 je ta ocenjena na 445 milijard dolarjev.

»Kibernetski kriminal ostaja vse preveč enostaven, saj številni uporabniki tehnologije ne sprejmejo najbolj osnovnih zaščitnih ukrepov, številni tehnološki izdelki pa nimajo zadostnih obrambnih mehanizmov,« med drugim navaja poročilo.

Raziskava se je sicer osredotočila na škodo zaradi kraj poslovnih podatkov, spletnih goljufij in finančnih kaznivih dejanj, manipulacij, povezanih z borznimi podjetji, zavarovanj pred spletnim kriminalom ter zmanjševanja ugleda.