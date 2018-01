Tri pametne ure vredne vašega denarja

Zgodovina se ponavlja. Rojstvo nove kategorije izdelkov na trgu je vedno pospremljeno z medijskim navdušenjem, ki mu sledi ostro kritiziranje. Vzorec se vedno znova ponavlja in pri pametnih urah ga je bilo mogoče opazovati od konca leta 2014, ko je Apple predstavil apple watch. Pametne ure so se na začetku tržile kot nadomestilo za vaš pametni telefon ali pa kot najbolj osebna pametna naprava (karkoli je to že pomenilo). Vendar se je leta 2017 tržna strategija proizvajalcev preusmerila in osredotočila na zdravje ter pri tem doživela dober odziv trga. Po mesecih povprečne prodaje pametnih ur je po podatkih podjetja IDC Research v drugem četrtletju 2017 na trgu nastal zanimiv zasuk. Prodaja pametnih zapestnic je prvič upadla, prodaja pametnih ur pa se je za 60 odstotkov povečala. V tretjem četrtletju 2017 je bilo po podatkih IDC Research prodanih 26,3 milijona pametnih ur in pri Forresterju, samo za ameriški trg, napovedujejo, da se bo prodaja do leta 2022 podvojila.



Razlog za nakup pametne ure je vaše zdravje



Obstaja veliko prednosti uporabe pametnih ur. Od plačevanja v trgovinah, uporabe ure kot nadomestilo za vstopnice ali letalske vozovnice in opravljanja vsakodnevnih opravil, kot je odgovarjanje na sporočila ali sprejemanje telefonskih klicev (če verjamete ali ne, če si kupite pametno uro, jo boste velikokrat uporabili za telefoniranje). Vendar opisane funkcionalnosti na slovenskem trgu niso na voljo, saj ni ne potrebne infrastrukture ne interesa večjih podjetij, da bi ponudila ustrezne aplikacije.



Na srečo pa je najpomembnejši razlog za nakup pametne ure relevanten tudi za slovenske uporabnike. Pametna ura je prva široko dostopna pametna naprava, s katero lahko nadzirate svoje zdravje. Pri tem ni mišljeno zgolj merjenje števila korakov in porabe kalorij, ampak resnejše meritve, kot je na primer srčni utrip ali celo merjenje EKG. Tega je po novem mogoče meriti s pasom za apple watch, imenovanim kardia band, ki je v ZDA dobil potrebno dovoljenje od ameriške uprave za hrano in zdravila.



Ure pa vam tudi brez omenjenega pasu lahko celo rešijo življenje. To se je zgodilo že velikokrat, po poročanju medijev nazadnje Scottu Killianu. Petdesetletnika je pametna ura apple watch zbudila ob enih ponoči s sporočilom, da je njegov srčni utrip za čas spanja zelo visok. Ura je izmerila 121 utripov na minuto. Zaradi prejetega opozorila se je Scott odločil oditi na urgenco, tam pa so zdravniki potrdili srčni napad in štiri blokirane arterije.



Uporaba pametne ure tako ni več namenjena zgolj tehnološkim navdušencem ali športnikom, temveč vsem, ki si želite bolje nadzirati svoje zdravje. Na trgu je na voljo veliko alternativ in med njimi smo izbrali tri trenutno najboljše.



Apple watch series 3



Tretja generacija Applove pametne ure prinaša izboljšave na področjih, ki so povzročale nezadovoljstvo pri prejšnjih generacijah. Obstajajo tri področja, kjer so razlike najbolj opazne, in sicer hitrost delovanja, zaslon ter vzdržljivost baterije. Z novim Applovim procesorjem v pametni uri, imenovanim S3, se aplikacije odpirajo veliko hitreje, tudi virtualna asistentka Siri je precej bolj odzivna. Največjo razliko bodo pričakovano opazili uporabniki prve generacije apple watch, vendar je napredek opazen tudi v primerjavi z drugo generacijo. Tudi pri vzdržljivosti baterije je izboljšava zelo očitna. Če niste med športno najbolj aktivnimi, vam bo apple watch brez težav zdržala dva dni in mogoče še tudi del tretjega. Športni navdušenci, ki boste uro in vgrajeni sprejemnik GPS uporabljali za merjenje vaših športnih aktivnosti, boste po polnilniku morali poseči prej. Tretja omembe vredna izboljšava, zlasti v primerjavi s prvo generacijo pametne ure, je višja svetlost zaslona, kar je opazno pri uporabi na prostem v sončnih dnevih.



Velik del teh izboljšav gre pripisati najnovejši različici operacijskega sistema watchos 4, ki je na voljo tudi na preteklih generacijah pametne ure. Navigacija na uri je z vsako iteracijo operacijskega sistema postajala bolj razumljiva. Več poudarka je na možnosti menjavanja videza zaslona oziroma prikaza informacij vam priljubljenih aplikacij. Predhodno si lahko nastavite več oblik in se med njimi pomikate s horizontalnim podrsavanjem po zaslonu.



Velika prednost apple watch series 3 je kakovost izdelave. Ne glede na to, kakšno pametno uro ste že preizkusili, in ne glede na to, kaj ponujajo konkurenčni proizvajalci, se na področju izdelave ne morejo primerjati z Applovo pametno uro. Zaobljenost pravokotnega ohišja ob stranicah in tesen ter po celotnem robu konsistenten spoj med steklom in ohišjem posredujeta izvrsten občutek pri uporabi. To velja tudi za skrbno integracijo senzorjev za merjenje srčnega utripa na hrbtni strani ure, ki izstopa tudi vizualno. Pri preostalih dveh opisanih modelih se proizvajalci niso tako potrudili in hrbtna stran ure je videti manj dodelano.



Slabost pametne ure so še vedno aplikacije. Izbira je sicer večja kot na drugih platformah, vendar še vedno omejena. Prav tako je malo aplikacij, ki so oblikovane za uporabo na pametni uri. Večinoma gre zgolj za funkcionalno in vizualno oskubljene različice tistih na iphonu. Druga težava je osredotočenost izključno na platformo ios. Za uporabo apple watch morate obvezno imeti pametni telefon iphone od modela iphone 5 naprej. Zaradi kakovostne izdelave in rednih posodobitev operacijskega sistema watchos boste uro najverjetneje uporabljali dlje časa kot pametni telefon, kar pomeni, da bo v primeru uporabe ure tudi vaš naslednji telefon iphone.





Samsung gear sport



Samsungova pametna ura pozitivno izstopa na dveh področjih. Prvo predstavlja operacijski sistem tizen os 3.0. Pri Samsungu so se odločili za razvoj lastne mobilne platforme. S tem so se odpovedali Googlovi android wear. Rezultat te odločitve, in razvojnih naporov, je presenetljivo dober za razmeroma novo platformo. Prehodi med meniji so tekoči in vizualna zasnova uporabniškega vmesnika dobro izkorišča 1,2-palčni zaslon super amoled. V kombinaciji s tizen ponuja gear sport intuitiven in enostaven način navigacije. Pri Samsungu so dobro izkoristili okroglo ohišje ure in dodali vrtljivi obroč s pomikanjem katerega se lahko na primer gibljete med meniji in aplikacijami. Vrtenje obroča je odlična rešitev tudi takrat, ko ste na v gibanju saj se lahko posamezna aplikacija odpre lažje, kot pa na primer s ciljanjem prsta na majhnem zaslonu. Rotirajoči se obroč spremlja tudi zadovoljivo klikanje ob premikanju s katerim se vam posreduje povratna informacija, da ste se pomaknili med meniji oziroma med seznamom aplikacij. Zaslon ponuja, za razliko od apple watch, možnost konstantnega prikazovanja informacij, imenovano always-on. Zaslon prikazuje informacije tudi takrat, ko ura ni usmerjena proti vam. Je pa potrebno omeniti, da je poraba baterije v tem primeru višja. Z izključno funkcijo always-on bo ura udobno zdržala tri dni. Opozoriti je potrebno, da je to odvisno tudi od vaše uporabe kot je na primer merjenje športne aktivnosti s pomočjo vgrajenega sprejemnika GPS. Ura samodejno prepozna več kot 50 različnih tipov športnih aktivnosti. Temu je namenjen tudi pas, ki je namenjen uporabi v zahtevnejših pogojih, med drugim tudi takrat, ko se odpravite plavat v morje. Gear sport je namreč, tako kot apple watch series 3 in fitbit ionic, vodoodporna do 50 metrov globine.



Čeprav je gear sport občutno manjša kot na primer Samsungova gear S3, je ohišje v primerjavi z apple watch in fitbit ionic najtežje. Razlika je pri vsakodnevni uporabi občutna vendar se boste sčasoma na to navadili. Zmoti tudi omejena izbira aplikacij na platformi tizen. Medtem ko se pri apple watch pogreša dobro izdelane aplikacije, je na platformi tizen težava njihovo pomanjkanje. To lahko še posebej zmoti športne navdušence saj na voljo na primer ni priljubljenih aplikacij, kot sta strava ali runkeeper. Za omenjeni obstaja sicer Samsungova alternativa. Druga omembe vredna slabost je izdelava. Ura na ogled in otip zbuja občutek robatosti. K temu občutku prispeva tudi predhodno omenjeni nazobčen vrtljivi obroč in uporaba dveh stranskih gumbov, ki sta prav tako bolj robata kot na primer na apple watch.





Fitbit ionic



Fitbit ionic je druga pametna ura podjetja, ki je v preteklosti stavilo izključno na pametne zapestnice. Pokazatelj več, da se trg pametnih zapestnic počasi umika pametnim uram. Ionic je tudi prva fitbitova pametna ura z novim operacijskim sistemom fitbit os, ki je zmožen podpore aplikacij. Slednje predstavljajo novost za fitbitovo ponudbo, vendar se za slovenske uporabnike ne skriva veliko novosti. Večina aplikacij, ki jih ionic podpira namreč ne deluje na slovenskem trgu. Se pa najdejo izjeme, kot je na primer Strava.



Fitbit ionic izstopa pri obliki. Ohišje je aluminijasto in za boljši sprejem integriranega sprejemnika GPS, prekinjeno z linijami, skozi katere lovi signal. Rešitev spominja na tisto, ki so jo pri Applu v preteklosti uporabljali na iphonih. Oblikovno ura izstopa tako od ostalih dveh predstavljenih kot tudi na splošno na trgu. Zaslon je namreč oblike pravokotnika v horizontalnem položaju. Stranice so nepričakovano debele oziroma debelejše kot izgledajo na fotografijah ure. Fitbitovi oblikovalci so se pri zasnovi zgledovali po vesolju in vesoljski opremi. Posledično je ura škatlaste oblike, ki ne bo po okusu slehernega posameznika vendar pa ponuja zanimivo oblikovno alternativo.



Nova ura prihaja tudi z novim, predhodno omenjenim, operacijskim sistemom fitbit os. Uporaba je presenetljivo enostavna. Zaradi omejenosti funkcij se boste na fitbit os navadili veliko hitreje kot na watchos ali tizen os. Fitbit ionic je v tem pogledu najboljša alternativa izmed vseh treh pametnih ur. Po menijih in seznamu aplikacij se pomikate horizontalno in za vrnitev na domači zaslon se lahko uporabi priročen fizični gumb, umeščen na levo stranico ure. Na desni sta dva dodatna gumba za navigacijo in upravljanje nekaterih aktivnosti v samih aplikacijah. Fitbit os je operacijski sistem, ki je namenjen predvsem merjenju vaše telesne aktivnosti. Ura samodejno prepoznava športno aktivnost in v primeru teka merjenje samodejno ustavi, ko na primer na križišču čakate na zeleno luč za prečkanje ceste. Na domačem zaslonu so dostopne tudi osnovne informacije, kot je npr. srčni utrip ali število opravljenih korakov. Kjer se pa ura najbolje izkaže pa je v kombinaciji z delovanjem s fitbitovo aplikacijo na vašem pametnem telefonu. Aplikacija namreč služi prikazu podrobnejših informacij o vaših športnih aktivnosti in tudi pregledni in izčrpni analizi vašega spanca. Pri Fitbitu so v tem pogledu izbrali drugačen pristop kot na primer pri Applu. Pri apple watch lahko do podrobnih informacij dostopate tudi na uri, a je ravno zaradi tega uporabniški vmesnik bolj zapleten kot pri fitbitu ionicu.



Fitbit os vsebuje funkcionalne omejitve. Na prejeta obvestila s strani aplikacij, na primer prejeto sporočilo, se ne morete neposredno odzvati, kot je to na primer možno na drugih pametnih urah. Prav tako na uri ne morete prevzemati klicev z vašega pametnega telefona. Zmoti tudi, da so nastavitve videza glavnega zaslona na pametni uri mogoče izključno z uporabo aplikacije na telefonu. A boste na omejitve lažje pozabili ob podatku, da baterija zdrži slabih pet dni, kar je več kot gear sport ali apple watch.





Dejavniki, ki jih morate upoštevati pred nakupom



Pomembno razliko med pametnimi urami predstavlja oblika ohišja. Ali se odločite za uro s klasičnim okroglim ohišjem ali s pravokotnim, vpliva na končno uporabniško izkušnjo. Pametne ure s pravokotnim ohišjem so praviloma lažje in hkrati ponujajo večji zaslon. Zato se priporoča, da si v primeru načrtovanega nakupa ure z okroglim ohišjem napravo pomerite na roki. Prevelika pametna ura pomeni manj motivacije za uporabo in s tem manj razlogov za nakup dokaj drage naprave. Druga težava pri urah z okroglim ohišjem je zaslon. Prednost pametnih ur je prikaz informacij in v primeru uporabe okroglega zaslona je prikaz omejen. Ukrivljenost zaslona omejuje razpoložljivi prostor in s tem tudi omejuje prikaz sporočil, e-pošte in vsebin ostalih aplikacij. Težava okroglih ur je tudi v tem, da se preveč nanašajo na preteklost. Klasične ure imajo dober razlog, da je ohišje okroglo a pri pametnih urah je takšna oblika nepotrebna. Cilj oblikovalcev je jasen, saj želijo novo tehnologijo ljudem približati z dobro poznano obliko, vendar je pri okroglih ohišjih ravno oblika tista, ki potencial pametne ure omejuje in jo naredi manj primerno za vsakdanjo uporabo.



Drugi pomemben dejavnik je platforma, na kateri deluje vaš pametni telefon. Pametno uro boste z veliko verjetnostjo uporabljali dlje časa kot pametni telefon, saj je obraba baterije manjša. Podpora obeh mobilnih platform, ios in android, s strani proizvajalcev pametnih ur ni samoumevna. Applova pametna ura tako deluje izključno v kombinaciji z iphoni, medtem ko galaxy gear sport in fitbit ionic podpirata android in ios. Če obstaja možnost za boljšo uporabniško izkušnjo, se priporoča nakup pametne ure proizvajalca, katerega telefon uporabljate.



Priporočljivo je tudi, da se pri izbiri proizvajalca pametne ure odločite za podjetje, ki deluje na tehnološkem področju. Proizvajalci klasičnih ur, kot je na primer Tag Heuer, ali celo nekatere blagovne znamke znanih modnih hiš, zaradi rasti priljubljenosti pametnih ur že ponujajo svoje alternative. Čeprav omenjene ure večinoma delujejo na Googlovi platformi android wear, omenjena podjetja niso tehnološka in se ne morejo primerjati z Googlom, Applom, Samsungom, Fitbitom in drugimi igralci tehnološke panoge. Pametna ura je, tako kot pametni telefon, najprej tehnološki izdelek in šele nato modni dodatek.



Sčasoma igrajo pomembno vlogo dodatki. Ekosistem podjetij, ki razvija zanimive dodatne izdelke, ki jih lahko v kombinaciji s pametno uro uporabljate. Takšen primer je že omenjeni pas za apple watch, s katerim se lahko meri EKG. Ne glede na to, kakšnega prepričanja ste pred nakupom, si boste prej ali slej zaželeli preizkusiti kakšen nov dodatek, kar še posebej velja za pasove. Velika izbira je pomemben dejavnik, preden se dokončno odločite, med drugim tudi iz razloga uporabe ure v različnih situacijah. Ni malo kupcev pametnih ur, ki si na začetku, da jo bodo uporabljali zgolj za merjenje športnih aktivnosti. Vendar ste lahko prepričani, da boste uro nosili tudi v drugih situacijah, saj se bo težko odpovedati vsem prednostim uporabe. Zato je izbira pasov pomembna, ko se odpravljate na šport, v službo ali kakšen formalni dogodek.



Na koncu je treba omeniti tudi platforme, na katerih ure delujejo. Vsi trije predstavljeni modeli uporabljajo lastne operacijske sisteme in ni dvoma, da si Apple, Samsung in Fitbit prizadevajo za nadaljnje izboljšanje operacijskih sistemov. S tem imate tudi zagotovilo, da bo podpora operacijskega sistema na vaši uri tudi dolgoročna. Tega se lahko še posebej veselijo potencialni kupci pametne ure apple watch. Apple je predstavil že četrto generacijo operacijskega sistema watchos, ki podpira tudi čisto prvo generacijo pametne ure apple watch, predstavljene leta 2014.





Katero uro izbrati



Za uporabnike pametnih telefonov iphone je edina priporočljiva izbira apple watch. To si lahko kupite z obiskom večjih trgovskih centrov v sosednjih državah. Na voljo sta dve velikosti, in sicer z 38 milimetrov ali 42 milimetrov visokim ohišjem. Uradne cene z Applove spletne strani navajajo 369 evrov za manjšo oziroma 399 evrov za večji model. Neposreden nakup v Sloveniji je mogoč z naročilom Nikejeve edicije apple watch series 3 nike+. Cena za 42-milimetrsko različico znaša 359 evrov. Vse cene se nanašajo na različico ure brez LTE, ki v Sloveniji ni podprta.



Za uporabnike pametnih telefonov android je izbira med predstavljenima urama odvisna od vaših preferenc. Če si želite zgolj merjenja športne aktivnosti in ure, ki je med vsemi predstavljenimi najbolj enostavna za uporabo, je fitbit ionic za slabih 300 evrov priporočljiva izbira. Za tiste, ki ste navajeni na klasično okroglo obliko ur in vam pravokotna oblika ohišja ne ustreza, pa se priporoča gear sport. Cene se na spletnem portalu ceneje.si začnejo prav tako pri slabih 300 evrih.