G+vprašanje: Ali in kako so lahko vzajemni skladi zanimivi za starejše?

Varčevanje v vzajemnih skladih je enostavno in učinkovito ter za večino vlagateljev pomeni najustreznejšo pot do naložb v najrazličnejše vrednostne papirje (kot so delnice, obveznice in drugi finančni instrumenti).

Namenjeni so vsem starostnim skupinam, predvsem vlagateljem, ki nimajo ne časa ne znanja, da bi samostojno investirali na finančne trge.

Pred odločitvijo za varčevanje se je smiselno posvetovati s finančnim svetovalcem in narediti finančni načrt oziroma določiti cilje varčevanja. Za uspešno vlaganje je pomembno, da vemo, koliko tveganja si lahko za določeno naložbo privoščimo oziroma koliko tveganja določena naložba prinaša in kakšen časovni horizont varčevanja je pred nami oziroma koliko časa lahko denar plemenitimo in ga pogrešamo.

Časovni horizont vpliva na izpostavljenost tveganju in tudi odločitvi, v katere naložbe vlagati oziroma katere naložbe so starosti primerne. Pri kratkoročnih ciljih, ki jih želimo izpolniti v manj kot petih letih, so bolj primerne manj tvegane naložbe (mešani, obvezniški ali denarni skladi). Pri bolj dolgoročnih ciljih (nad 5 let) pa lahko večino prihrankov investiramo v bolj tvegane naložbe (delniški skladi).



Varčevanje v vzajemnih skladih je namenjeno tako tistim z večjimi vložki kot t. i. malim vlagateljem, ki tako lahko z nižjimi vložki posredno investirajo na borzi. Vplačevanje je možno v okviru varčevalnih načrtov (mesečna vlaganja) ali v enkratnem znesku, možne pa so seveda tudi kombinacije teh dveh načinov. Pri odločanju med enkratnim vplačilom in postopnim varčevanjem je treba izhajati iz varčevalne strategije, ki jo je treba prilagoditi svojim potrebam, ciljem, pričakovanjem in zmožnostim življenjskega obdobja, v katerem smo.



Na splošno je naložbe bolje kupovati, ko so poceni, kot takrat, ko so pregrešno drage. Ob tem pa se je treba zavedati, da nam skoraj nikoli ne bo uspelo kupiti točk vzajemnih skladov v najboljšem možnem trenutku (po najnižji ceni) in jih tudi prodati po najvišji ceni.

Elegantna rešitev za optimalno varčevanje je redno mesečno varčevanje, kjer vlagatelj tvega manj, da bo vstopil na kapitalski trg v napačnem trenutku, torej lahko vstopa v času rasti ali padanja, lovi povprečje gibanja tečajev. V obdobju rasti vlagatelj mesečno plemeniti svoja sredstva s pozitivnimi donosi, na drugi strani je v obdobju padanja pomembno vztrajanje in sledenje varčevalnemu namenu. Z enkratnim vplačilom vlagatelj vedno tvega, da bo vstopil na trg v napačnem trenutku, z mesečnimi vplačili pa se temu izogne.



Kaj pričakujemo letos? Letos so gibanja na kapitalskih trgih veliko bolj volatilna (nihajna) kot so bila v istem obdobju leta 2017. Vzroke povečane volatilnosti lahko pripišemo tako geopolitičnim dogajanjem po svetu kot tudi povečanju negotovosti v svetovno gospodarsko rast.