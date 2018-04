G+vprašanje: Kako je z dohodnino iz tuje pokojnine?

Iz informativnega izračuna dohodnine upokojenca izhaja, da mora plačati dohodnino, čeprav je akontacijo dohodnine od tuje pokojnine plačeval med letom. Zakaj pride do tega doplačila?



Če posameznik prejema pokojnino iz tujine, mora to napovedati na svojem finančnem uradu na obrazcu, ki se imenuje Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente. Obrazec vloži v 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel pokojnino iz tujine. Taka napoved velja za celo davčno leto, razen kadar se njegovi dohodki povečajo za več kot 10 odstotkov ali ko se za več kot 10 odstotkov spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine. Na podlagi njegove napovedi davčni organ odmeri morebitno akontacijo dohodnine od pokojnine iz tujine in to vključi tudi v informativni izračun dohodnine.



Ampak pozor! Če je bil med letom v tujini od pokojnine odtegnjen davek, četudi je bil zavezancu na osnovi uveljavljanja že upoštevan v medletni odmeri akontacije dohodnine, ga mora posameznik, ki želi, da se mu prizna pri letni odmeri dohodnine, uveljavljati v ugovoru zoper njegov informativni izračun dohodnine. Pri tistih zavezancih, ki so informativni izračun dohodnine prejeli z datumom odpreme 30. marca, lahko ugovor vložijo najpozneje 30. aprila.



To pomeni, da davčni organ v informativni izračun dohodnine ne vključi odbitka davka, plačanega v tujini, temveč ga zavezanec uveljavlja z ugovorom zoper informativni izračun dohodnine, ki mu predloži tudi ustrezna dokazila, da je odbitek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Kot ustrezna dokazila se štejejo listine, izdane pri davčnem organu tuje države, in drugi dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka zunaj Republike Slovenije. O tem je zavezanec seznanjen tudi v informativnem izračunu dohodnine, kjer je pri tovrstnih primerih v besedilo obrazložitve vključen posebej odebeljen stavek: »Zavezancu se odbitek davka, plačanega v tujini, prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.«

Z vložitvijo ugovora informativni izračun dohodnine ne postane odločba o odmeri dohodnine (in tako ne nastane obveznost doplačila dohodnine po informativnem izračunu dohodnine), temveč bo zavezancu izdana odločba o odmeri dohodnine.

Ko bo zavezanec v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine uveljavljal odbitek davka, plačanega v tujini, za celotno davčno leto, predvidoma v odmerni odločbi tudi na letni ravni ne bo doplačila dohodnine oziroma bo to nižje (pod pogojem, da bodo dohodki in višina odbitka davka, plačanega v tujini, na letni ravni primerljivi s podatki, ki jih je napovedal v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodkov od pokojnine).

V vsakem primeru pa morajo ugovor vložiti zavezanci, pri katerih pokojnina iz tujine ni vključena v informativni izračun dohodnine.