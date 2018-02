Kabinet čudes: O vitezu z Njegoševe ceste

Pred izvedbo gradbenih del ob rekonstrukciji komunalnih vodov ob Šempetrski cerkvi na Njegoševi cesti v Ljubljani so od 2. septembra do 22. decembra 2011 potekala arheološka izkopavanja.

Šempetrska cerkev je najstarejša ljubljanska farna cerkev, prvič omenjena leta 1262. Cerkev je bila na tem mestu zgrajena najverjetneje že ob koncu zgodnjega srednjega veka. Na to kaže obširno grobišče v njeni neposredni bližini.





Arheološka izkopavanja ob Šempetrski cerkvi. Foto: Matija Lukić

Z zadnjimi izkopavanji v letu 2011 je bilo na površini 2257 kvadratnih metrov dokumentiranih 860 pokopov, med njimi gotovo izstopa grob »ljubljanskega viteza«.

Vitezi so bili v srednjem veku večinoma pripadniki nižjega plemstva. Služili so fevdalnemu gospodu in v zameno za plačilo (lahko tudi zemljo) zanj opravljali vojaško službo in druge naloge. Bili so poklicni vojaki, nepogrešljiv del njihove bojne opreme pa je bil v tistem času primerno dresiran konj.





Zlat novec iz vitezovega groba, najden na Njegoševi ulici, kovan leta 1559 v Kremnitzu. V 16. stoletju bi z njim lahko kupili konja. Foto: Matevž Paternoster

V vitezovem grobu na Njegoševi cesti smo arheologi odkrili zlat novec, dukat, kovan leta 1559 v Kremnitzu (v eni od kovnic cesarja Ferdinanda I.). Poimenovanje dukat verjetno prihaja od latinske besede ducatus (vojvodstvo). Novci so bili kovani po vzoru beneških cekinov iz 13. stoletja, ime dukat pa se je kmalu uveljavilo za zlate kovance iz različnih kovnic. Beneški dukat je bil razširjen po vsem svetu in velja za najstabilnejšo valuto vseh časov.



V grobu so bili najdeni tudi ostanki oblačila, v katerem je bil pokojnik položen k zadnjemu počitku. Analize so pokazale, da je bila tkanina izdelana iz svile v rdečkastem in oranžnem odtenku. Fine svilene niti so bile tkane v pleteni vezavi, gostote 45 x 60 niti na kvaadratni centimeter. Na poseben način je bila izdelana bordura oblačila: okoli svilene preje (verjetno rumene barve) so ovili pozlačen srebrni trak širine 0,5 cm. Antropološka analiza skeleta je pokazala, da je bil pokojnik moškega spola, v času smrti star med 30 in 34 let, visok približno 165 cm.



Patološke spremembe kažejo na napredovano bolezen zob, ki je povzročila njihovo izpadanje. Močno prizadeta je tudi kost, predvsem zgornja čeljustnica, na kateri so opazni sledovi ognojkov in kroničnega vnetja. Omeniti velja tudi patološke spremembe na vretencih in križnici, ki bi jih lahko pripisali mehanskim obremenitvam (ježa na konju). Spremembe, ki so lahko povezane s kroničnim vnetjem, kažejo tudi kosti na nogah. Vnetje v ustni votlini se je s krvjo lahko razširilo na druge dele telesa, kar je bilo morda usodno za našega viteza.





Gotovo najzanimivejši poudarek z razstave je zgodba o vitezu, ki je bil pokopan na Njegoševi ulici, pri cerkvi sv. Petra. Najdba dveh pozlačenih ostrog v grobu, ki je bil odkrit med arheološkimi izkopavanji leta 2011, opozarja na visok družbeni položaj pokojnika. Foto: Matevž Paternoster/MGML

Če želite ljubljanskega viteza videti tudi v živo, vas Martin Horvat, avtor razstave Srednjeveška Ljubljana in kustos za srednji vek v Mestnem muzeju Ljubljana, po razstavi vodi tri sobotne termine, in sicer 3. in 31. marca ter 21. aprila, ob 16.30.

***

Martin Horvat je kustos za srednji vek v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.



***



