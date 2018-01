Objavljen razpis za vpis v srednješolske programe

Osnovno šolo zaključuje 17.085 učencev in učenk, ki bodo lahko kandidirali na skupno 23.644 vpisnih mest na srednjih šolah.

Ma. F.

Ljubljana – Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2018/2019.

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 17.085 učencev in učenk, ki bodo lahko kandidirali na skupno 23.644 vpisnih mest na srednjih šolah.

Od skupno 23.644 razpisnih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja razpisanih 624 mest, srednjega poklicnega izobraževanja 6.584, srednjega strokovnega izobraževanja 9.348, splošnih gimnazij (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.782, od tega v zasebnih šolah 504 mest. V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.306 mest. Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.088 mest.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje

Z šolskim letom 2018/2019 se bodo na nekaterih šolah začeli na novo izvajati naslednji programi:

na Šolskem centru Ravne na Koroškem se bo začel izvajati program Farmacevtski tehnik

na Šolskem centru Šentjur izobraževalni program Veterinarki tehnik

na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran program Elektrikar

na Srednji tehniški šoli Koper program Mehatronik operater

na Gimnaziji Brežice program Gimnazija - športni oddelek

na Šolskem centru Celje program Ustvarjalec modnih oblačil

Omenjene programe bodo sicer šole izvajale samo v primeru, če se bo ob roku za prijavo v program prijavilo zadostno, v razpisu natančno določeno število kandidatov.

Poleg mest, namenjenih učencem, šole razpisujejo še mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja (na voljo 2.824 vpisnih mest), poklicne tečaje (272 vpisnih mest) in maturitetni tečaj (390 v javnih šolah in 30 v zasebnih), po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic, vendar želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa želijo pristopiti k opravljanju splošne mature.

Na podlagi lanskega razpisa so se v tekočem šolskem letu 2017/2018 določeni izobraževalni programi na določenih šolah začeli poskusno izvajati tudi v vajeniški obliki. V naslednjem šolskem letu 2018/2019 pa se mreža šol in izobraževalnih programov, ki se bodo izvajali tudi v vajeniški obliki, širi.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje