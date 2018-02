Pred sredino stavko: Odgovornost za otroke bo na tistih, ki jih vabijo v šolo    

Med 10 in 20 zavodov skuša ovirati stavko šolnikov in njihov prihod na protest.

Ljubljana - Šolniki pred sredino splošno stavko vzgoje in izobraževanja starše naprošajo, naj predšolskih otrok in otrok prve triade ne pošiljajo v šole in vrtce, če to res ni nujno. Tisti, ki otroke pozivajo k prihodu v šolo, bodo tudi odgovorni za njihovo varnost, napovedujejo.

»Razumemo negodovanje, ampak hujšanje v 'možgane' bo povzročilo padec kakovosti vzgoje in izobraževanja, zato jih prosimo, da nas podprejo,« staršem na srce polaga Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

Po vnaprejšnjih dogovorih s starši bodo v sredo sicer poskrbeli za varstvo otrok, ki drugih možnosti ne bodo imeli. Programa oziroma pouka ne bo ne v vrtcih ne v šolah, srednje šole bodo tako ali tako zaprte.

Šola brez pouka zanj ni delujoča šola, pravi Štrukelj in dodaja, da med celodnevno stavko sicer ne bodo zaklenjene. Če bi se ravnali slepo po zakonu, bi lahko storili prav to, vendar ne želijo prizadeti otrok in njihovih staršev, saj so njihove zahteve uperjene v vlado. Ker se ta na njihove zahteve, ki so jih postavljala od oktobra, ni ustrezno odzvala, jih je v stavko dobesedno potisnila, je opisal. Izpostavil je, da se pri prekinitvi dela pojavlja več dilem, med drugim tudi, ali bo treba stavkovni dan nadomeščati, o čemer pa podrobneje ni želel razpravljati.

Do stavke so upravičeni

Štrukljeve pozive je povzročila okrožnica ministrstva za izobraževanje, ki jo je predvčerajšnjim razposlalo vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Z njo jim je priporočilo opravljanje nekaterih konkretnih del in nalog v času stavke. »Ker so zavodi tudi v času stavke zagotoviti minimalni delovni proces, torej varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov, vas prosimo, da starše pravočasno seznanite z organizacijo dela v vašem zavodu,« je zapisala državna sekretarka Andreja Barle Lakota.

To je šolnike dodobra razburilo, saj se pravica do stavke lahko zameji samo z zakonom, česar zakonodaja, ki ureja to področje, ne predvideva. V šolstvu ni predvideno nikakršno zagotavljanje minimalnega procesa, zato pričakujejo umik okrožnice, ki med drugim krši njihove ustavne pravice, zakon o stavki in mednarodne konvencije, je ponovil Štrukelj. Izvedbo stavke ovira tudi med 10 in 20 zavodov, saj otroke vabijo v šolo, skušajo odvrniti zaposlene od stavke in ovirajo njihov prihod na protestni shod, ki bo v prestolnici.

Branimir Štrukelj razume negodovanje staršev, vendar jih prosi za razumevanje. Foto: S. H./Delo

Vse, ki bodo v sredo kakorkoli ovirali njihove aktivnosti, bodo zaradi kršenja sindikalnih pravic naznanili organom pregona. Po stavki ni izključeno ni niti sodno izpodbijanje zgoraj omenjene okrožnice.