Zastraševanje učiteljev zavira kreativnost

Ljubljana - Vzgojitelji, učitelji in ravnatelji so strnili vrste in se enotno postavili za ukinitev obravnave anonimne prijave v šolstvu. Od oktobra se je pod njihovo peticijo zbralo 7000 podpisov, ki jih bodo izročili ministrstvu za izobraževanju in javno upravo, državnemu zboru in državnemu svetu.

V šoli je dovoljeno kajenje, učitelji med poukom kadijo in ne opravljajo svojega dela - takšne in drugačne neresnice vsebujejo številne prijave na področju izobraževanja. Med njimi se včasih znajdejo tudi obtožbe o spolnem nadlegovanju. Po zadnjih podatkih inšpektorata za šolstvo je kar tretjina anonimnih prijav neupravičenih, zato so predstavniki učiteljskih in vzgojiteljskih organizacij, s podporo treh pravnih strokovnjakov, danes vnovič predlagali, da se takšen način obravnave zameji.

Inšpektorji so zadnje čase namreč zasuti z anonimkami, zaradi česar jim zmanjkuje časa za redne nadzore, je dejala Breda Forjanič, predsednica združenja ravnateljev vrtcev. Čeprav je prijava demokratična pravica vsakogar, je prepričana, da mora prijavitelj imeti določene dolžnosti, saj prijave, ki se na koncu izkažejo kot neupravičene, vseeno terjajo svoj davek na učiteljih in celotnem pedagoškem procesu.

Vsi, ki ga soustvarjajo, se s senco dvoma o domnevno nepravilnem ravnanju bojujejo do konca kariere. V kolektivih nastane izredna situacija, v kateri se vsa energija, namesto v poučevanje, začne usmerjati v dokazovanje pravilnosti svojega delovanja, ki lahko traja nekaj tednov, je opisala Janja Bogataj iz skupnosti vrtcev. Gregor Pečan, predsednik združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, je dodal, da se njihove posledice kažejo še na dolgotrajnih bolniških odsotnostih.