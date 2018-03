Znova je treba začeti zaupati v učitelje

Ljubljana – Otrokom moramo pomagati, da se jim bo udobno počutiti neudobno, da bodo vedeli, da jim vseh odgovorov ni treba poznati, sta prepričana Ian Gilbert in Dave Harris, izobraževalna misleca in predavatelja. Najuspešnejši bodo, če jim bomo v šolah privzgojili ljubezen do učenja, pravita.

Hkrati se moramo kot država vedno znova spraševati, kaj je cilj našega šolskega sistema, saj se lahko v nasprotnem primeru ta skrči na dirkanje z drugimi za najvišja mesta na izobraževalnih lestvicah, pri čemer se pozabi na dobro otrok, opozarjata avtorja številnih knjižnih uspešnic, ki delujeta pod okriljem organizacije Independent Thinking.

Gilbert, ki so ga pred časom imenovali za enega vodilnih izobraževalnih vizionarjev, jo je ustanovil leta 1994, kot poslovni direktor in nekdanji dolgoletni ravnatelj pa mu pomaga Harris. Oba spodbujata ravnatelje k pogumni plovbi med interesi učiteljev, učencev in njihovih staršev, ki se ne ozira preveč strogo na pravila. Najpomembneje je, da iz nje izstopijo zdravi, srečni in izobraženi otroci, sposobni kritičnega razmisleka.