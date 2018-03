Študentje pogosto s preveč soli in transmaščob v prehrani

Š. J., STA

Ljubljana – Zveza potrošnikov Slovenije je v okviru projekta Študent – veš, kaj ješ analizirala 18 jedi, ki se pogosto znajdejo v študentskih subvencioniranih kosilih v restavracijah. Ugotovili so, da jedi vsebujejo veliko soli in transmaščobnih kislin. Pri tem so opozorili, da so za nezdravo prehrano odgovorni tako gostinci kot tudi študentje.

Projekt poteka v sodelovanju Zveze potrošnikov Slovenije in Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija ob finančni podpori ministrstva za zdravje. S pomočjo študentov so načrtno izbrali restavracije, ki so med študenti bolj obiskane, in analizirali 18 jedi, od tega 16 glavnih jedi in dva sendviča.

Na študentskih jedilnikih se pogosto znajde predvsem ocvrta, pečena hrana ter pice. Po besedah Marjane Peterman iz zveze potrošnikov so največjo vsebnost transmaščobnih kislin našli v picah, pri čemer ima ena pica še komaj sprejemljivo vsebnost teh maščob na obrok. Visoke vrednosti teh maščobnih kislin, ki nastanejo ob pregrevanju maščob na zelo visokih temperaturah, imajo tudi ocvrte in pražene jedi. Bolj ustrezne so pečene jedi in jedi z žara.

Restavracije sicer imajo tudi ponudbo zdravih obrokov, kot je, denimo, mediteranska zelenjava na žaru, a po njenih navedbah očitno po takih jedeh študentje manj povprašujejo.

Kot še večji problem je izpostavila količino soli v študentskih obrokih. V vzorcih kosil so namreč ugotovili kar tretjino priporočenega dnevnega vnosa.

Na podlagi teh ugotovitev bodo ponudnikom podali priporočila za izboljšanje študentskih kosil. Petermanova pa je dodala, da so za svojo prehrano odgovorni tudi študentje, saj jo izbirajo sami. Gostinci pa bi po njenih navedbah lahko zmanjšali porcije mesa, ocvrt krompirček pa bi lahko, denimo, nadomestili s parjeno zelenjavo.

V avtomatih preveč sladkih pijač

V zvezi potrošnikov so v okviru projekta analizirali tudi ponudbo v avtomatih s prehrano na fakultetah po Sloveniji. Pri tem so po besedah Anje Zupan ugotovili, da prevladuje ponudba pijač, sladkih prigrizkov, v zadnjih dveh letih pa se je povečala ponudba oreškov, mlečnih izdelkov in sadja.

Največji problem so po njenih besedah še vedno sladke pijače, pa tudi vode z okusom, ki vsebujejo veliko sladkorja. Kljub temu se je v zadnjih dveh letih ponudba sladkih pijač v teh avtomatih zmanjšala, prav tako se je zmanjšala velikost embalaže teh pijač.

Po njenem mnenju ostaja problematična masa sendvičev, saj je prevelika in študentom nudi prevelik energijski zalogaj s preveč maščob. Tudi oreščki so po njenem mnenju pakirani v prevelikih količinah, saj se študenti težko uprejo, da ne bi pojedli cele vrečke.

Tudi avtomati s ponudbo sadja

Kljub vsemu pa obstajajo primeri dobre prakse, denimo na biotehnični fakulteti imajo avtomat s ponudbo sadja. Posebej je omenila avtomate, ki nakazujejo, katera hrana je zdrava izbira, en ponudnik pa nudi le lokalne izdelke.

Urška Erklavec iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija je dodala, da si študentje želijo več zdrave ponudbe v avtomatih, kot je suho sadje, krekerji, sendviči s polnozrnatim kruhom, več negaziranih in nesladkanih pijač.

V okviru projekta so se dotaknili tudi zajtrka študentov. Anketa med študenti kaže, da jih 40 odstotkov ne zajtrkuje redno. Najpogostejši zajtrki študentov so jajca, mlečni izdelki, tudi sladki izdelki, bel kruh in rastlinski napitki. Spodbudna informacija pa je, da 77 odstotkov študentov meni, da je njihov zajtrk zdrav. Prav tako se zavedajo, kaj je zdrav zajtrk.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija obenem tudi izobražuje študente o zdravi prehrani. Med drugim so organizirali fokusne skupine in objavljajo videoposnetke s primeri zdravih obrokov. Trenutno poteka nagradni natečaj Večerjaj po moje, kjer zbirajo ideje in recepte za pripravo zdrave večerje.