Potrošniki so se po krizi sprostili in spet več zapravljajo

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Čeprav se je kriza končala in so se potrošniki sprostili, imajo več denarja in več trošijo, pa pri nakupovanju ostajajo racionalni, kaže raziskava o nakupnih navadah slovenskih potrošnikov prek digitalnih medijev. Kriza nas je naredila bolj racionalne in bo kar dolgo trajalo, preden se bo to spet spremenilo, je pojasnil Matjaž Robinšak iz Valicona.

Tokratna raziskava, ki jo je Valicon v sodelovanju z Ipromom opravil med avgustom in novembrom lani, je zaznala nov kanal tako pri nakupih kot informiranju, to je uporaba pametnega telefona. Uporaba pametnih telefonov je od leta 2012 pomembneje narasla, vedno bolj se uveljavlja e-poslovanje, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Robinšak.

Pametni telefon ima 85 odstotkov uporabnikov interneta, starih med 15 in 65 let, potem ko je bil ta delež leta 2012 45-odstoten, leta 2015 pa 76-odstoten. Mobilno bančništvo uporablja 30 odstotkov (leta 2015 15 odstotkov), pametni telefon za nakupovanje uporablja 24 odstotkov uporabnikov interneta (leta 2015 20 odstotkov).

Splet pomemben kanal informiranja

Kot je dejal Robinšak, so se potrošniki po krizi sprostili in spet več zapravljajo, medtem ko se nakupni proces po krizi ni sprostil. Potrošniki namreč ostajajo pri tem, da se intenzivno informirajo, splet ostaja zelo pomemben kanal pri oglaševanju, informiranju in tudi vedno bolj pri nakupu.

Raziskavo so naredili za štiri izdelčne kategorije: počitnice (153 anketirancev), zabavna elektronika (150 anketirancev), krediti (103 anketiranci) in avtomobili (150 anketirancev). Pri vseh so sodelovali potrošniki, ki so nakup posameznega izdelka izvedli, vsem pa je skupno, da so se pred nakupom informirali, večina je informacije iskala na spletu.

Počitnice so po Robinšakovih pojasnilih ena prvih kategorij, kjer je internet začel prevladovati kot nakupni kanal, 56 odstotkov anketirancev je nakup opravilo po spletu. Pri tem pa jim je bilo ključno, kolikšno vrednost ima cena počitnic.

Zaupanje in kakovost

Tudi v kategoriji zabavna elektronika se jih večina pred nakupom informira na spletu, nakup jih 53 odstotkov opravi po spletu. Ključna dejavnika pri tem sta zaupanje in kakovost ter lastnosti izdelka.

Potrošniki, ki so najeli posojilo, so ravno tako informacije največkrat iskali na spletu, a je potrošnik pri odločitvi bolj preudaren, še vedno intenzivno preverja informacije, stopi tudi do bančnika. Pri tem mu ključno vlogo igrajo hitrost odobritve kredita, svetovanje bančnikov, dobri pogoji in enostavna pridobitev posojila.

Tudi pri nakupu avtomobila večina informacije išče na spletu. Prodaja vozil se spet popravlja, še vedno pa Slovenci raje kupujejo rabljene avtomobile. Nakup opravijo osebno, po spletu najbrž še nekaj časa ne bomo kupovali avtomobilov, najpogostejši kriteriji pri tem pa so cena, izgled, vozne lastnosti in poraba, je dejal Robinšak.

Medtem ko je večina potrošnikov pred nakupom informacije iskala na spletu, pa jih je izkušnjo nakupa večina raje delila osebno oziroma ustno.

Kot je ocenil Leon Brenčič iz Iproma, družbena omrežja predstavljajo glavni vir informiranja, razvoj tehnologije je hitrejši kot kdaj prej. Trendi poslovanja v bližnji prihodnosti bodo po njegovih pojasnilih krojili tehnologija podatkovnega veriženja podatkov (blockchain), hiter prenos podatkov (omrežje 5G), internet stvari (vedno več podjetij gre v to smer), umetna inteligenca ter virtualna in obogatena resničnost. »To so trendi, ki bodo preobražali svet,« je poudaril.