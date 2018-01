Sporočila za nakup vinjete s popustom so prevara

Klic na telefonsko številko, navedeno v sporočilu, je nekatere nepozorne klicatelje stal tudi do 100 evrov.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Na spletnih omrežjih se je v minulih dneh pojavilo oglasno sporočilo Hallo Kupona za nakup vinjete s polovičnim popustom, ki ga je prejelo tudi več imetnikov mobilnih telefonov. Pri tej ponudbi gre za prevaro in uporabnikom odsvetujemo, da na ta način poskušajo priti do vinjete, so sporočili iz Sicerta.

Sporočilo je pošiljala domena hallokupon.si, ki je navedla spletno stran in telefonsko številko. Ta je plačljiva oziroma premijska številka, a ker so pred njo zapisali slovensko klicno številko +386, to ni takoj razvidno. Tako je klic na to številko precej dražji od klica na navadne telefonske številke.

Nepozorni klicatelj na minuto trajanja vzpostavljene telefonske linije po navedbah iz oglasnega sporočila plača 2,19 evra na minuto. Na njej pa se javi odzivnik, da so vsi operaterji zasedeni. S tem so nekateri za klic plačali tudi do 100 evrov, izhaja iz sporočila, objavljenega na spletni strani Varni na internetu, ki ga koordinira center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij (Sicert).

V Sicertu so opozorili, da na strani Hallo Kupon ni navedeno, kdo stoji za spletno stranjo, niso navedeni pogoji poslovanja, kontaktni obrazec pa ne deluje. Na spletni strani www.register.si je sicer mogoče videti podatke o domeni in njenem nosilcu, a so lahko podatki neresnični.

Informacijska pooblaščena že uvedla inšpekcijski nadzor

Informacijski pooblaščenec je prejel številne prijave posameznikov, ki so na svoje mobilne telefonske številke prejeli to komercialno sporočilo, zato so po uradni dolžnosti že uvedli postopek inšpekcijskega nadzora ter o svojih aktivnostih obvestili Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve. Preverili bodo vprašanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov, torej mobilnih telefonskih številk.

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora pooblaščenec že razpolaga z zadostnim številom prijav, tako da dodatne prijave za ugotavljanje dejanskega stanja niso potrebne in ne bodo imele dodatnega učinka. »Posebej namreč opozarjamo, da vložitev prijave pri informacijskem pooblaščenca nima učinka pravnega sredstva ali ugovora zoper sam poziv za plačilo stroškov klicev na premijsko telefonsko številko,« je zapisala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Dars: kupujte na pooblaščenih prodajnih mestih

V Darsu so medtem izpostavili, da vinjet ne prodajajo prek spletnih strani, niti ne dajejo popustov. Ugotavljajo, da je vinjeta idealen produkt za različne promocijske akcije trgovcev in ponudnikov storitev, ki na takšen način pospešujejo obiske spletnih strani, obisk prodajaln in pospešujejo prodajo svojih storitev ali izdelkov.

»Še posebej pri spletnih nakupih so kupci lahko izpostavljeni zelo visokemu tveganju, tudi prevaram, ki ga v celoti prevzemajo nase,« so izpostavili v Darsu. Voznikom svetujejo, naj vinjete kupujejo na pooblaščenih prodajnih mestih, kjer lahko Dars jamči za kakovost in verodostojnost kupljene vinjete.

Dars v Sloveniji prodaja vinjete na lastnih prodajnih mestih ter na več kot 1500 prodajnih mestih prodajalcev, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o prodaji vinjet. Vsa uradna prodajna mesta so opremljena z Darsovim certifikatom, na njih pa je kupcem zagotovljena izdaja računa z navedeno serijsko številko vinjete, v primeru kratkoročnih vinjet njihovo pravilno luknjanje, v primeru napak pa ustrezni reklamacijski postopki.