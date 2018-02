Ste kupili fat burner? Takoj preverite sestavo

Ba. Pa.

Ljubljana – Iz zdravstvenega inšpektorata opozarjajo na nevarne kaspule za hujšanje, ki se jih lahko kupi preko spleta, vsebujejo pa nevarni 2,4-dinitrophenol (DNP). Gre za industrijsko kemikalijo, ki ni varna za uživanje. Izdelek se trži kot t. i. fat burner za hujšanje.

»V primeru, da ste kupili izdelek, ki sodi med t. i. fat burnerje, takoj preverite sestavo izdelka,« svetujejo pri Zvezi potrošnikov Slovenije.

Obvestilo o nevarni sestavini v kapsulah so posredovali pristojni organi Velike Britanije, ki so sporočili, da je uživanje tovrstnih izdelkov v Veliki Britaniji povzročilo vsaj osem smrti od leta 2015, so zapisali na inšpektoratu.



Pristojni organi držav članic EU se že trudijo preprečiti, da bi bil nevarni izdelek dostopen uporabnikom.